「かに座」さんに幸運を運んでくれる“ラッキーパーソン”の特徴！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。
血のつながりは、かに座さんの人生の根底にあります。
家族を好きでも嫌いでも、ずっと心の片隅にあって、意識せずにはいられないのです。また、家族の人生に巻き込まれる率も、12星座の中でもっとも高いはず。
【よくある症状】
「もし、家族じゃなかったら」という妄想が止まらないでしょう。
愛憎紙一重で、理性では制御できないほど、強い影響を受けやすいのです。ヤングケアラーなど、家族のために犠牲になることも少なくなさそう。
【かに座さんのキーパーソン】
1：疑似家族
2：怒ってくれる人
3：パートナー
血のつながりではなく、心でつながれる人間関係を構築しましょう。
頼れる大人、気心が知れた友人、なんでも話せるパートナーなど、新しい居場所を作るのです。結婚を機に、新しい家族を持つのも有効です。
【処方箋】
・独立独歩で
うまくいっているフリをやめましょう。
親孝行な子ども、家族仲がよくて円満な家庭、思いやりに満ちたマイホーム的な幻想を捨てると、解放されます。干渉や放任、無関心、依存など、家族はもっとも人の醜悪な部分、断ち難いつながりを強調してくるもの。でも、そこから巣立つ必要もあるのです。
あなたにとって毒親、負担にしかならない兄弟ならば、縁を切っても大丈夫。実は、その方が本人たちの自覚を促し、互いにうまくいくはず。愛でいっぱいの家庭なら、いい関係をキープして。
・シン・マイホームを持つ
愛情深いあなただから、家族の代わりになってくれる人は、すぐに見つかるはず。
一心一体のように付き合える恋人、いつ顔を出しても歓迎してもらえるコミュニティーなどで、家族のような付き合いを心掛けていけばいいのです。また、あなたが間違ったことをした時に、ハッキリと叱ってくれる人も貴重なキーパーソンに。
愛情を受ける側から与える側に回るのも、大きな転機となるでしょう。家庭的な場を持ち、大事な人を支えましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
