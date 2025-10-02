本田望結が告白「血液型がO型だと思って過ごしてたら、A型でした」

女優の本田望結（21歳）が、9月30日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。血液型が「O型だと思って過ごしてたら、A型でした」と告白した。



番組は今回、「日本のピンチ救った東海道新幹線！」をテーマに放送。その内容にちなみ、スタジオでは「絶体絶命の大ピンチ」についてトークを展開する。



本田は「いまちょっとありまして。あの…血液型が、O型だと思って過ごしてたら、A型でした」と告白。平成ノブシコブシ・吉村崇は「ウソでしょ！？」、番組MCの笑福亭鶴瓶は「えっ、すごいやん、それ」と驚きの声を上げる。



本田は「母子手帳に書いてなかったんですね。血液型が。だから4〜5年、内緒にしている状態というか。きょう解禁」と語った。