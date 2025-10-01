612馬力の「V10エンジン」搭載！ 20年前に登場した「白いポルシェ」が米国オークションに登場！ 落札予想が4億円超えの「カレラGT」ってどんなクルマ？

希少な「キャララホワイト」は世界に数台

2025年9月25日に米国フロリダ州ディアフィールドビーチで開催されるRMサザビーズのオークションに2005年式のポルシェ「カレラGT」が出品されます。

高額で落札されることが予想されていますが、このクルマにどのような価値があるのでしょうか。

2005年式のポルシェ「カレラGT」（Photo：RM SOTHEBY'S）

カレラGTは2003年から2006年にかけて製造され、総生産台数は1270台とされています。ポルシェのなかでも特別な位置づけを持つこのモデルは、アナログな魅力を色濃く残しており、デジタル技術が主流となった現代ではコレクターズアイテムとして再評価されています。

パワーユニットには、レース用に開発された5.5リッターをベースに、公道仕様に改良して排気量を拡大した5.7リッターV型10気筒自然吸気エンジンを搭載。

最高出力612馬力／8000rpm・最大トルク590Nm／5750rpmを発揮し、0-100km／h加速は3.9秒、最高速度は330km／hオーバーを誇ります。

標準カラーは、シルバーメタリックやシールグレーなど全5色を設定。しかし、今回出品されるカレラGTはオーナーが希望した色に塗装してもらえる「ペイント・トゥ・サンプル」オプションを追加しており、キャララホワイトで仕上げられています。

諸説ありますが、ペイント・トゥ・サンプルカラーで仕上げられたカレラGTは60台未満と言われており、米国市場向けは30台以下。キャララホワイトのカレラGTが世界に何台あるかは定かではないですが、非常に希少な1台であることは間違いありません。

ホイールスポークの外側もボディに合わせてキャララホワイトで塗装。ブレーキキャリパーが黒に塗装されているのもポイントです。

インテリアはナチュラルダークグレーで仕上げられており、キャララホワイトのボディと美しく調和しています。

このように、特別仕様になっているため新車時の価格は5万4060ドル（約7460万円）。1270台あるカレラGTのなかでも、特に高額な1台だと言われています。

キャララホワイト仕上げのカレラGTは、2005年11月にナポリのポルシェから新車で納車された後にヨーロッパへ輸出。その後、ドイツで再登録されています。数名のオーナーが所有したのち、2024年半ばに米国へ戻ってきました。これまでの走行距離は6300マイル未満（約1万138km未満）です。

※ ※ ※

オークションでの予想価格は300万ドル以上（約4億4000万円以上）です。超希少かつ特別なカレラGTの価格が、どこまで跳ね上がるのか注目です。