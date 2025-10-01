¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡È189¥¥í¡ÉÃÆ´Ý¥¢ー¥Á¤Ç¼«¿È¤Î»ý¤Ä¡È¥á¥¸¥ãーºÇÂ®µÏ¿¡É¤ò¹¹¿·¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖÌîµå³¦¶þ»Ø¤ÎÌ¾ÌçµåÃÄ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ß»Ï¤á¤¿¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ËÀèÀ©¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥ì¥Ã¥º¤ÎÀèÈ¯¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¡¦¥°¥êー¥ó¤Î3·å¥Þ¥¤¥ë¤Î¹ëÂ®µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥ìー¥¶ー¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÂçÃ«¤¬¤³¤Î°ìÈ¯¤Ç¹¹¿·¤·¤¿µÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¢£»þÂ®100¥Þ¥¤¥ë°Ê¾å¤ÎÅêµå¤òËÜÎÝÂÇ¤Ë¤·¤¿Í£°ì¤ÎÁª¼ê
ºòµ¨¤Ï¥×¥ìー¥ª¥Õ½éÀï¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÆ±ÅÀ¥¢ー¥Á¤ò¤«¤±¤¿ÂçÃ«¡£º£µ¨¤Ï2ÀïÀè¾¡¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢ー¥Á¤òÊü¤Á¡¢µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
Î¾¥Áー¥àÌµÆÀÅÀ¡¢½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¥Ï¥ó¥¿ー¡¦¥°¥êー¥óÅê¼ê¤Î4µåÌÜ100.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.6¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£Â®ÅÙ117.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó189.4¥¥í¡Ë¤ÎÂÇµå¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢³ÑÅÙ21ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥375¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó114.3¥áー¥È¥ë¡Ë¤ÎÀèÀ©¥¢ー¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°ìÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥½¥Ë¥¢¡¦¥Á¥§¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ117.7¥Þ¥¤¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤¬µÏ¿¤ò³«»Ï¤·¤¿2015Ç¯°ÊÍè¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥óËÜÎÝÂÇ¤ÎÃæ¤Ç4ÈÖÌÜ¤ËÂ®¤¤ÂÇµå¤À¡×¤ÈÂÇµåÂ®ÅÙ¤ËÃíÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö3°Ì¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î3°Ì¤â¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎµÏ¿¤Ç¡¢ºòµ¨¤Î¥Ê¡¦¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥ºÂè4Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿117.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó189.6¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥êー¥ó¤ÎÅê¤¸¤¿100.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.6¥¥í¡Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Åêµå¤ÎÃæ¤Ç²áµîºÇÂ®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ®µÏ¿¤Ïº£µ¨7·î22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥óÅê¼ê¡¢¤ª¤è¤Óºòµ¨6·î5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ー¥ó¥ºÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤è¤ê¤âÂ®¤¤ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ç»þÂ®100¥Þ¥¤¥ë°Ê¾å¤ÎÅêµå¤òËÜÎÝÂÇ¤Ë¤·¤¿¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ÀµÚ¡£¥É¥¸¥ãー¥¹°ÜÀÒ¸å¤ï¤º¤«2Ç¯ÌÜ¤ÇÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÂçÃ«¤Ë¤Ï¡ÖÆóÅáÎ®¤Î¥¹¥¿ー¤ÏÌîµå³¦¶þ»Ø¤ÎÌ¾ÌçµåÃÄ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊó¤¸¤¿¡£
ÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¤ÇÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢5²ó½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç¤Ë4ËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É6－0¤ÈÂç¤¤¯¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£