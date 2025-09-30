ÍÕ·î¤Ä¤Ð¤µ¡¢¿§µ¤Å©¤ë¥·¥ã¥ï¡¼¥·¡¼¥óSHOT¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ªÌ¥ÏÇ¤Î¤Û¤Ã¤½¤êÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÂçÃÀ¸«¤»
¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤ÎÍÕ·î¤Ä¤Ð¤µ¤ÎSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¤¢¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤Î»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ã¤½¤êÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼SHOT¤Ê¤É¤âÈäÏª
ÍÕ·î¤Ä¤Ð¤µ¤Ï¡¢1998Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¤ä¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Ä°Û¿§¤Î¥°¥é¥É¥ë¤À¡£
º£²ó¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÇ®µ¤¤¬Îä¤á¤¿¸å¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢±ð¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤È¡¢Æ¸´é¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤ÊÃ¦¤®¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅþÃå¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¼ý¤á¤¿¹½¿Þ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¾¯¤·µ÷Î¥¤Î¶õ¤¤¤¿¥É¥¥É¥¤Îµ÷Î¥´¶¤«¤é¡¢Èà½÷¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¿´¤¬Ìö¤ë´Ö³Ö¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£Éô²°Ãå¤«¤éÇÁ¤¯¥Á¥é¸«¤¨¤«¤é¡¢ÍÎÉþ¤òÃ¦¤¤¤Ç½ÀÈ©¤¬Ïª¤ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸÷·Ê¤¬âÁ¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥·¡¼¥ó¤ä¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¥×¥é¥¤¥Ú¡¼¥È¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤â¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶á¤Å¤¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¡£