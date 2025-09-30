「最高です」ふるさと納税マニアが鬼リピートしてる、おすすめ寄付先10選【楽天ふるさと納税】
【写真でチェック】こんなに届くの⁉ 大人気返礼品ハラミ2kgを開封してみた
2025年10月からふるさと納税のポイント付与制度がなくなると聞いて、9月中に駆け込みで寄付したい人、多いですよね。でも、焦って寄付して失敗するのは絶対避けたい…。そこで、レタスクラブ編集部のスタッフたちが、「ここに寄付してよかった！」と心からおすすめしたい返礼品を厳選してご紹介します！
■1. 毎年欠かせない！シャインマスカット（山梨県甲府市）
スタッフが毎年寄付しているという、山梨県甲府市。「ちょっといいフルーツは、高齢の両親に渡すと喜ばれるんですよね。毎年『おいしいから楽しみにしてる』って言ってくれています。ふるさと納税の返礼品だと相手も気を使わずに受け取ってくれるのがいいところ」
▶︎ 2026年 先行予約 山梨県産【2026年8月中旬〜10月上旬頃順次発送】
●山梨県甲府市
●寄付金額：10,000円（送料無料）
※甲府市への寄附金は、子育て支援、医療、環境保全、地域産業や観光振興、リニア時代を見据えたまちづくりなど、市民の暮らしと未来を創造するための5つの分野で活用されます。
■2. 湯煎するだけ！鉄板焼ハンバーグ（福岡県飯塚市）
九州出身ということで福岡県を応援したいからと寄付を始めたというスタッフC。福岡県飯塚市の返礼品のハンバーグは「忙しいときの救世主！湯煎するだけで本格的な味が楽しめるから最高」と大絶賛。レビューも17,000件超えで、星4.67という驚異的な評価の通り、味もボリュームも文句なし。ハンバーグ好きの娘さんも大満足だそうです。
▶︎【累計4000万個突破！】＼個数が選べる！／鉄板焼ハンバーグ デミソース 10個〜20個 温めるだけ
●福岡県飯塚市
●寄付金額：10個10,000円、20個16,000円（送料無料）
※飯塚市への寄附金は、子育て・健康福祉、教育、地域経済の活性化、住みよいまちづくり、生活環境・自然環境の整備など、市民の暮らしを支える幅広い事業に活用されます。
■3. 贅沢すぎる！厚切り牛ハラミ2kg（岩手県花巻市）
「最初は復興支援での寄付がきっかけだったのですが、厚切り牛ハラミの返礼品がとっても気に入って、寄付先はここ以外考えられません！」というスタッフ。忘れた頃に届く2kgのお肉に、毎回テンションが上がるそうです。500gずつに分かれているので、食べたい分だけ使えるのが便利。厚切りなのに柔らかく、子どもたちにも大人気なんだそう。
▶︎厚切り牛ハラミ 2kg（500g×４パック）花巻市
●岩手県花巻市
●寄付金額：12,000円（送料無料）
※岩手県花巻市への寄附金は、子育て・教育、健康・福祉、地域産業の振興、住みよいまちづくりなど、市民が安心して暮らせる環境づくりに幅広く活用されます。
■4. あると安心！無着色辛子明太子（福岡県新宮町）
「冷凍庫に常備してます。『訳アリ』って書いてあるのですが、味も形も全然気にならない！」とのこと。凍ったまま1腹ずつバラせるのも嬉しいポイント。「ご飯がどんどん進みます」
▶︎無着色辛子明太子切子MIX（1キロ）【辛子明太子】
●福岡県新宮町
●寄付金額：10,000円（送料無料）
※福岡県新宮町への寄附金は、子育て・教育の充実、健康・福祉の増進、自然・生活環境の保全、地域経済の活性化など、幅広い分野に活用されます。
■5. 息子のお弁当の救世主！薩摩おいも棒（鹿児島県志布志市）
びっくりするほどぎっしりと入ったお芋の返礼品。お芋好きということで寄付先には鹿児島県の自治体を選んでいるそう。「とにかくおいしくて便利！息子のお弁当の保冷剤代わりにもなるし、ちょっとしたおやつや、あと一品欲しいときにも大活躍なんです」と、使い勝手の良さでリピートしているそうです。
▶︎【志布志市制20周年記念】【発送時期が選べる】【訳あり・業務用】薩摩おいも棒セット(計900g or 1.8kg)
●鹿児島県志布志市
●寄付金額：6,000円〜48,000円（送料無料）
※鹿児島県志布志市への寄附金は、観光や生活環境の整備、高齢者や子どもの福祉、生涯学習の推進など、市民が住みやすいまちづくりに活用されます。
■6. 毎朝の定番！ドリップバッグコーヒー（兵庫県淡路市）
「毎朝飲んでます。シンプルなパッケージで飽きないし、今日はどれにしようかな、と選ぶ楽しみがあります」とのこと。120袋入っているので、消費量が多くても安心。1杯あたり約17円というコスパの良さも魅力です。
▶︎ドリップバッグコーヒー 淡路島アソートセット 6種 120袋【10/1〜寄付金額改定】
●兵庫県淡路市
●寄付金額：11,000円（送料無料）【10/1〜寄付金額改定】
※兵庫県淡路市への寄附金は、子育て・教育、福祉、観光・産業振興、防災対策など、未来を担う子どもから高齢者までが安心して暮らせるまちづくりに役立てられます。
■7. 重いものこそ！スコッティのトイレットペーパー（埼玉県草加市）
「生活必需品はふるさと納税で頼むに限りますね。特に3倍巻きは長持ちするので、買いに行く手間が省けて本当にありがたいです」と、重くてかさばる日用品をふるさと納税でまかなう賢い方法を教えてくれました。
▶︎トイレットペーパー ダブル スコッティ フラワーパック 3倍長持ちトイレットロール ダブル 香りつき 75m×4ロール×6P
●埼玉県草加市
●寄付金額：10,500円（送料無料）
※埼玉県草加市への寄附金は、子育て支援、高齢者福祉、環境保全、産業振興など、誰もが住みやすく、未来へつながる活気あふれるまちづくりに活用されます。
■8. QOL爆上がり！アラジンのトースター（兵庫県加西市）
「去年選んだのがこちらだったのですが、QOLが爆上がりしました！本当に良いトースターってこういうことを言うんだな、って感動」と熱弁するスタッフ。パンやお菓子をリベイクするのが本当に楽しくなったんだそう。
▶︎アラジン 2枚 グラファイト トースター 選べるカラー 2枚焼き ホワイト グリーン ブラック
●兵庫県加西市
●寄付金額：33,000円（送料無料）
※兵庫県加西市への寄附金は、子育て・教育、福祉、産業振興、観光、防災など、住みやすく、元気なまちづくりを目指す幅広い分野で活用されます。
■9. 持ち運べる相棒！SIXPADのマッサージガン（愛知県名古屋市）
「片手が空いていれば、いつでもどこでもマッサージができる優れもの。肩こりやちょっとした疲労ならこれで解消できるので、もう手放せません！」とのこと。コンパクトでバッグに入れて持ち運べるのも便利です。
▶︎SIXPAD Power Gun Pocket
●愛知県名古屋市
●寄付金額：47,000円（送料無料）
※愛知県名古屋市への寄附金は、教育や子育て支援、文化・スポーツ振興、高齢者福祉など、未来を担う子どもからお年寄りまでが安心して暮らせるまちづくりに役立てられます。
■10. 「たまるかー！」親子で大満足！アンパンマンミュージアムチケット（神奈川県横浜市）
朝ドラでも話題！ アンパンマン好きのお子さんがいるご家庭に大好評。「チケットが高めなので、ふるさと納税の返礼品でいただけるのは超ありがたい！」事前予約なしで入れて、有効期限は1年と長いのも◎！
▶︎横浜アンパンマンこどもミュージアム 入館チケット 2枚/3枚 選択可
●神奈川県横浜市
●寄付金額：2枚セット 18,000円、3枚セット 26,000円（いずれも送料無料）
※神奈川県横浜市への寄附金は、子育て支援、医療・福祉、文化・芸術、観光、環境保全など、多様な分野で市民の暮らしを豊かにするために活用されます。
焦って寄付先を決める前に、ぜひ参考にしてみてくださいね！
※返礼品の到着には時間がかかる場合があります／状況により受付停止されている場合があります／返礼品の寄付金額は記事の配信時点のものとなり、変わる可能性があります
文＝レタスクラブWEB編集部YYY