インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」のIIJmioサプライサービスにおいて、モトローラのフォルダブルスマートフォン「motorola razr 60」を10月10日に発売する。価格は13万5800円。

「motorola razr 60」は、MediaTekのチップセット「Dimensity 7400X」を搭載したフォルダブルAndroidスマートフォン。約3.6インチのサブディスプレイを備え、折りたたんだままメッセージの送受信やキャッシュレス決済などを利用できる。

AI機能「moto ai」も搭載。気分に合わせて選曲しプレイリストを作成する「プレイリストスタジオ」や、メモや写真をすぐに呼び出せる「とりまリスト」といった機能が利用できる。

メモリーは12GB、ストレージは512GB。カラーはライトスカイホワイト、ジブラルタルシーネイビー、パルフェピンクをラインアップ。

IIJmioでの価格は13万5800円。ハッピーオータムキャンペーン「スマホ大特価セール」の対象で、11月20日までの期間中、「ギガプラン」の音声SIMまたはeSIMをMNP（乗り換え）で契約すると、9万4800円で購入できる。

価格 motorola razr 60 通常価格 キャンペーン価格 一括払い 13万5800円 9万4800円 24回払い 5666円×24回 3951円×24回