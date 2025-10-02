この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が「【最安値】兵庫県の激安物件を調査したら、史上最強に”変な間取り”だった。」と題した動画を公開。ゴリラさん、宅建士テラさん率いる一行が兵庫県神戸市を訪れ、激安物件から高級物件まで、個性豊かな賃貸物件を巡る珍道中を繰り広げた。

まず一行が向かったのは、家賃1万5000円という兵庫県最安値の物件。築61年の歴史が刻まれた外観を「ダメージ加工」、壁の劣化を「バトルフェイズ突入」と表現するゴリラ節が炸裂。室内は、手作り感あふれるキッチンとは対照的に、水回りはリフォーム済みで清潔感があるなど、アンバランスな魅力が光る一軒家だった。

次に訪れたのは、神戸北野の異人館街に佇む家賃17万円の高級物件。豪華なシャンデリアやヨーロッパ調の「ダマスク柄」の壁紙で彩られた内装に、一行は「庶民にはオーバーキル」「壁紙だけで胃もたれ」と圧倒されっぱなし。美しい眺望も相まって、神戸らしい洗練された空間が広がっていた。

ツアーの最後に待ち受けていたのは、家賃2万9000円ながら、今回の旅で最も強烈なインパクトを残した物件。玄関を開けると、そこには「バカ長い」としか表現できない廊下のような空間が奥まで続いており、メンバーも思わず「シャトルランできちゃう」と唖然。さらに、床が不自然に「モッコリ」と隆起した謎のスペースや、カーテンで仕切られただけの収納、なぜか外に繋がる扉など、珍物件としてのポテンシャルを存分に見せつけた。

激安から高級まで、神戸の街が持つ奥深さとカオスな魅力が詰まった物件ツアーとなっている。

YouTubeの動画内容

04:12

家賃1.5万円！壁が“バトルフェイズ突入”した兵庫県最安値物件に潜入
17:35

「壁紙だけで胃もたれする」ゴリラも圧倒された家賃17万円
31:21

「バカ長い」室内でシャトルラン!? 廊下みたいな家

