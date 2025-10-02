【家賃2万9000円】兵庫の激安物件で「バカ長い」廊下と“変な間取り”に絶句
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が「【最安値】兵庫県の激安物件を調査したら、史上最強に”変な間取り”だった。」と題した動画を公開。ゴリラさん、宅建士テラさん率いる一行が兵庫県神戸市を訪れ、激安物件から高級物件まで、個性豊かな賃貸物件を巡る珍道中を繰り広げた。
まず一行が向かったのは、家賃1万5000円という兵庫県最安値の物件。築61年の歴史が刻まれた外観を「ダメージ加工」、壁の劣化を「バトルフェイズ突入」と表現するゴリラ節が炸裂。室内は、手作り感あふれるキッチンとは対照的に、水回りはリフォーム済みで清潔感があるなど、アンバランスな魅力が光る一軒家だった。
次に訪れたのは、神戸北野の異人館街に佇む家賃17万円の高級物件。豪華なシャンデリアやヨーロッパ調の「ダマスク柄」の壁紙で彩られた内装に、一行は「庶民にはオーバーキル」「壁紙だけで胃もたれ」と圧倒されっぱなし。美しい眺望も相まって、神戸らしい洗練された空間が広がっていた。
ツアーの最後に待ち受けていたのは、家賃2万9000円ながら、今回の旅で最も強烈なインパクトを残した物件。玄関を開けると、そこには「バカ長い」としか表現できない廊下のような空間が奥まで続いており、メンバーも思わず「シャトルランできちゃう」と唖然。さらに、床が不自然に「モッコリ」と隆起した謎のスペースや、カーテンで仕切られただけの収納、なぜか外に繋がる扉など、珍物件としてのポテンシャルを存分に見せつけた。
激安から高級まで、神戸の街が持つ奥深さとカオスな魅力が詰まった物件ツアーとなっている。
ゴリラが家を見る番組です。 サブチャンネルではマイホーム購入を検討している方に、役立つ動画(？)を投稿しております。 是非チェックしてください。