YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」にて公開されたインタビュー動画に、76歳の現役タクシー運転手の男性が登場。定年後のセカンドキャリアや、リアルな年金生活の実態について語った。

男性は現在76歳で、60歳の定年退職を機にタクシー運転手へ転職し、16年間ハンドルを握り続けているという。転職の理由について、「60歳過ぎると仕事が無いから」と率直に語り、「まだ年金がちょっと足らなかった」と、年金の掛け金が2〜3年不足していたことも背景にあったと明かした。

元々は建築業界で現場監督を務めていたという男性。意外にも、セカンドキャリアの助けとなったのは現役時代に取得した資格だった。介護ヘルパーの資格を持っていたことから「介護タクシーに乗ろうと思って」と、タクシー業界に興味を持ったという。さらに、建築業界時代に取得していた二種免許も役立ったと話し、「年取るとやっぱり仕事が限定される」と、高齢での再就職における資格の重要性を自身の経験から語った。

気になる年金については、65歳から受給しているものの、手取りは月7万円ほどだという。「なんでこんなに引くんか！」と、介護保険料などが天引きされる現状に本音をこぼす場面も。驚くべきは、看護師だった妻の年金額が「私の倍以上ある」ことで、夫婦の年金はほとんど手を付けずに貯金しているという。現在の生活費は、自らがタクシー運転手として働く給料で賄っていると明かし、その堅実なライフプランが垣間見えた。

インタビューの最後には、将来年金を受け取る若い世代に対し、「やっぱり掛けてないと貰えないから」「貰い出して初めて年金が有り難いと思う」と実感を込めてアドバイス。76歳にして現役で働き続ける男性のリアルな言葉には、長い人生を生き抜くための知恵とたくましさが詰まっていた。

