人気YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」を運営するキャンピングトレーラーYouTuber・ばも氏が、「【キャンピングトレーラー比較】アメリカ製とヨーロッパ製どこが違うの？わかりやすく解説しました」と題した動画を公開。今回は8年乗ったヨーロピアントレーラーと、かつて10年利用したカナダ製トレーラーの経験をもとに、日米欧のキャンピングトレーラーの違い、とくに水回りを中心に熱く語った。



ばも氏はまず、「アメリカントレーラーの多くは、100L～200Lクラスの巨大な給水タンクや排水タンクが標準装備。排水もシステム化されていて、まるで家庭と同じ感覚で使えるのが魅力」とその豪華さに言及。しかし、「でも日本においては、アメリカ的な本格設備を活かせる場所や施設がほとんどないのが現実。宝の持ち腐れになりがち」と、日本の実情に合わない一面も強調した。



一方、ヨーロピアンキャンピングトレーラーについては「タンク容量は20L前後とコンパクトで、トイレのカセットタンクも簡単に運べて自宅や普通のトイレで処理可能。場所を選ばず手軽に使えるのがメリット」とし、「日本の道路事情やキャンプ場環境、維持費などを考えると、ヨーロピアンの軽量コンパクトなモデルが最も現実的」と分析。その理由について「行き先によってはバケツでも廃水処理できるし、車の駐車スペースや牽引車両の条件も厳しくない」と実体験を交えてアピールした。



また、「水回りの設備が使い切れなければ、アメリカ製のトレーラーはまるで“320km出せないフェラーリ”のようなもの。スペックが高くても日本では実力を発揮しにくい」と独自の比喩で強調し、「コスト面・利便性、機能をフル活用できるかをしっかり考えることが大切」と視聴者に呼びかけた。



最後は「いくら設備や見た目が良くても、実際にどれだけ使いこなせるかが大事。水回りの違いが最大のポイント」と締めくくりつつ、今後は「二拠点生活とキャンピングトレーラー」などのテーマも予定していることを明かした。「質問やリクエストがあればコメントください！」と呼びかけ、締めの挨拶で動画を結んだ。