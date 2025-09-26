ド軍地区V導いた「圧倒的な支配力」山本由伸が12勝目　大谷翔平も54号で後押し　4年連続の歓喜でポストシーズンへ

山本由伸が12勝目を挙げ、ドジャースは4年連続地区優勝を決めた(C)Getty Images

ドジャースが現地時間9月25日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に8−0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発の山本由伸は6回無失点7奪三振で12勝目を飾った。

「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は4回一死三塁の第3打席で自己最多タイとなる54号2ランを右中間にあるプールに放り込んだ。これで2年連続3度目のシーズン100打点に到達した。

先発の山本由伸は6回94球を投げ、4安打無失点7奪三振の好投。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「ヤマモトはドジャースでの2年目のシーズンを、防御率2.49、173.2イニングで201奪三振という成績で終えた」と投稿し、「まさに圧倒的な支配力」と、山本のレギュラーシーズンの成績を絶賛した。