

Snow Man「音故知新」のジャケット写真

Snow Manが25日、11月5日にリリースする5枚目のアルバム「音故知新」のジャケット写真と収録内容の一部を公開した。

「音故知新」は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚となっている。

ジャケット写真は初回盤A・初回盤B・通常盤の3パターン。

各時代を象徴するメディアとSnow Manが融合したデザインとなっており、初回盤Aは新聞の一面記事から【過去】を表現、初回盤Bではタブレット端末にネットニュースとして掲載されたSnow Manから【未来】を表現。一方、通常盤では過去と未来を繋ぐ【現代】のSnow Manを表現し、各メンバーそれぞれが異なる時代のアイテムを手に持ち、時代が交錯するようなビジュアルに仕上がっている。

一部公開された収録内容には、リード曲「TRUE LOVE」をはじめ、7月にリリースされたばかりの初のデジタルシングル「カリスマックス」も収録。

またm-flo ☆Taku Takahashi、ケツメイシ RYOJI、ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや、DECO*27（五十音順）といった各ジャンルを象徴するアーティストからの提供曲も収録される。Snow Man5th Album『音故知新』2025.11.05 Releasehttps://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021192