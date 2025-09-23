1Ëç¤ÇÂ¨¥³ー¥Ç´°À®¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤Î¥µ¥Þ¸«¤¨¡ª¡Ö½©¤Ã¤Ý¥ï¥ó¥Ô¡×
¤½¤í¤½¤í½©Éþ¤òÂ·¤¨¤¿¤¤»þ´ü¡£Ë»¤·¤¤¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤¬Çã¤¦¤Ê¤é¡¢1Ëç¤Ç¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬Àµ²ò¤«¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿½©¤Ã¤Ý¥ï¥ó¥Ô¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£½Ü¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ä¥«¥éー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡£
¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥Ý¥×¥ê¥ó¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\13,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025Ç¯½©Åß¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥¹¥«ー¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò±é½Ð¡£¤«¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¶ßÉÕ¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥Õ¥¹»ÅÍÍ¤ÎÂµ¤¬¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥àー¥É¤òÉº¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¾åÉÊ¤ÇÃÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Í¥¤¥Óー¥Ö¥ëー¤Î¤Û¤«¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥Àー¥¯¥«ー¥¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
´é¤Þ¤ï¤ê¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ëV¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\13,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥°¥ìー¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£½©Åß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤Î¥°¥ìー¤Ï¡¢¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥³ー¥Ç¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤êÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ãー¥×¤ÊV¥Í¥Ã¥¯¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£1Ëç¤Ç¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¡¢±©¿¥¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤·¤¿¤ê¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
writer¡§Emika.M