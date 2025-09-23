ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では2度目の登場となる、大人向け動画投稿サイトの人気カップルに密着した。（2022年6月6日放送）

【映像】服を脱いだ人気カップルの動画配信（実際の映像）

2度目の登場となった、あゆみとりょーちんによる「えむゆみ」。彼らは、世界最大級の大人向き動画投稿サイトに映像を公開し、収益を得て活動している。あるアワードの特別部門で日本人として初めてノミネートされるなどして、人気クリエイターに成長した。

近況について尋ねると、えむゆみは「最近引っ越して」「仕事のモチベーションもめちゃくちゃ上がってる」と語った。1回目の番組出演後には、有料会員が急増したといい、「給与明細のおかげ」だと明かした。1年前は月収400万円だった彼らの現在の収入は、「最高月収がだいたい4000万円」に達するという。あまりの金額に、潜入取材をしていたグラビアアイドルの水咲優美も「やばいやばい、怖い怖い、鳥肌立っちゃった」と驚きを隠せない様子だった。

平均でも月収2000万円から2500万円を得ているというえむゆみ。高額な買い物は、高級ブランドのベッドだといい、「シングルを2つ買って並べてて、全部で60〜70万円」だと明かし、その豪華な生活をのぞかせた。億万長者となった2人は、今後の展望について「肌を見せて性教育コンテンツを発信できる人は限られてると思うから、性に対する悩みとかを抱えてる人に少しでも届いて改善されたらいいな」と語り、社会的な貢献も視野に入れていることを明かした。