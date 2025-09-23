タクシー運転手への暴行・脅迫騒動の裏側で「極秘婚」が発覚したのは、LDH所属アーティスト今市隆二（39）だ。スクープした「週刊文春」だけが知る真相とは。

「このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」

9月6日未明、事務所のホームページに掲載されたのは今市本人からファンへの重大なメッセージだった。その直前に「週刊文春 電子版」が「極秘婚」を報じたことを受けたものだ。

今市は男性7人組の音楽グループ「三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE（以下、三代目JSB）」でボーカルを務める。芸能記者が言う。

「女性ファンも多い人気メンバーだけに、結婚発表に波紋が広がりました。今市は京都府生まれで神奈川県川崎市で育ち、デビュー前は圧接工の仕事をしていた。2010年に約3万人が参加したボーカルオーディションで合格し、三代目JSBのメンバーとしてデビューしました」

“オラオラ”な容姿に甘い歌声でグループの人気を牽引し、12年から7年連続でNHK紅白歌合戦に出場した。そして14年に発表した代表曲「R.Y.U.S.E.I.」がミリオンヒット。間奏にメンバー全員で踊るダンス「ランニングマン」は若者にブームを巻き起こした。18年にはソロデビューも果たしている。

その傍ら、1人の女性が今市に寄り添っていた。「極秘婚」の相手は長年交際する年上女性だ。

結婚相手の意外な素顔

「衣装などアパレル関係の業務で今市と関わりがあった40代の一般女性A子さんです。

もともと事務所の関連スタッフでもあり、10年ほど前、ちょうど『R.Y.U.S.E.I.』のころに知り合って交際に発展しました。今年4月にようやく入籍し、第一子が誕生したのも同じ4月です」（今市の知人）

一児の父となり、三代目JSBはデビュー15周年を迎える。今市にとってかけがえのない年になるはずだった――そんな矢先、事件は起きた。

「今市は4月5日午前5時半ごろ、タクシー運転手を『殺すぞ』などと脅して暴行した疑いで警視庁に捜査されていたのです。7月31日に書類送検されたことで広く報道され、明るみに出ました。

当時、泥酔状態だった今市は運転手の腕を引っ張り、運転席と後部座席の間にあるアクリル板を殴ったとされています」（社会部記者）

LDHは送検を受けて「誠に申し訳ございません」と謝罪、今市を活動自粛とした。8月までにはタクシー運転手と和解が成立。厳しい刑事処分は免れる公算だが、10月のグループ15周年コンサートは欠席の予定で、復帰は見通せない。

喜ばしい結婚と同時期に、粗暴な行動に及んでしまった「本当の理由」とは？

事件直前に“もう一つのトラブル”が…

「そもそも今市は酒グセがよいとは言えません」

そう明かして経緯を話すのは前出の知人だ。

「4月4日の夜から、友人を含めた数人の男性と飲酒していました。『飲み比べ』のノリになって、相当な酒量を摂取したようです。同席者の中には、まだ出会って日の浅い知人もいたそうですが、最初は和気あいあいだったといいます」（同前）

しかし何軒もの飲食店を“ハシゴ”する中で、関係の薄かったうちの1人とトラブルが起きたという。

「偶然身体がぶつかった等の些細な理由で、言い合いのケンカになり、『小競り合い』に発展しそうになった。友人の仲裁で飲み会はすぐに解散になりました。ただ、その怒りのテンションを引きずったまま友人とタクシーに乗車して、事件が起きたんです」（同前）

他方、妻との入籍は事件の直前といえる時期だったという。知人が続ける。

「事件を起こしたことは正当化できませんが、彼なりに結婚の嬉しさや色んな感情がこみあげてきて、舞い上がってしまったのでは。身を固め、家庭を支えなければならないプレッシャーもあったのかもしれません」

以来約5カ月間、結婚を公表しなかった理由をLDHに尋ねると、「今市本人のことでご迷惑をおかけしておりましたので、発表の時期を見合わせておりました」などと説明した。

今市が立ち直りますように――。ファンは流れ星に願っている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月18日号）