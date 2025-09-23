½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¹¤È´¤±¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý4Áª
´ÊÃ±¤Ë¹¤È´¤±¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¡
Ã±¿§¥·¥ã¥É¥¦¤Î»ØÅÉ¤ê
»Ø¤Ë¿§¤ò¤Î¤»¤Æ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÅÉ¤ëÊýË¡¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤ä¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Î»þÃ»¥á¥¤¥¯¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿§¤¬ÉÕ¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤¿¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¾ì½ê¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤Ë¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¼ºÇÔ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä¤Ï¡¢Âè°ì¤Ë¿§Áª¤Ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È¤ÊÄù¤á¿§¤òÅÉ¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÎÄ´À°¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤ä¤á¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¥¢¥¤¥°¥í¥¦¥¸¥§¥à ¥¹¥¥ó¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Ç¿§¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ëÃ±¿§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£±Æ¿§¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë13£Ç¤ä12£Ç¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥È¡¼¥ó¤¬½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
ÅÉ¤êÊý
¡¡¡Ãæ»Ø¤ÎÀè¤Ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¾å¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥¥ï¤«¤é¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¤Î¤Ð¤¹¡£
¢¡¡ºÆÅÙ¡¢»ØÀè¤Ë¼è¤ê¡¢ÌÜ¤Î¥¥ï¤ËÅÉ¤ë¡£
£¡¡²¼¤Þ¤Ö¤¿¤â¡¢ÌÜ¤Î¥¥ï¤«¤é3mm¤¯¤é¤¤¤ÎÈÏ°Ï¤ËÃúÇ«¤ËÅÉ¤ê¤Î¤Ð¤¹¡£
²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÌÜ¤¸¤êÂ¦¤À¤±¤ËÅÉ¤ë¤È¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¡¢¿¿¤óÃæ¤À¤±¤ËÅÉ¤ë¤È¾¯¤·²Ä°¦¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÅÉ¤ê°ÌÃÖ¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¡ª
´ÊÃ±¤Ë¹¤È´¤±¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¢
Äù¤á¿§¤Ë¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤ò½Å¤Í¤ë´ÊÃ±¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°
¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎ´¶¥á¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È´¤±´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ê¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡£Ç»¤¤¤á¤Î¿§¤ò¸å¤«¤éÅÉ¤ë¤È¡¢½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¶ÌÜ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£Çö¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ç¡¢²¼¤ËÅÉ¤Ã¤¿¿§¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é¸«¤¨¤ëÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¿§¤ò¤¢¤È¤«¤éÅÉ¤ë¤È¼ºÇÔ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
4¿§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÄù¤á¿§¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤«¡¢¥¨¥Æ¥å¥» ¥¢¥¤¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿§¤Î°ã¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¼Á´¶°ã¤¤¤Î2¿§Æþ¤ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÅÉ¤êÊý
¡¡¡ºÙ¤á¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ö¥é¥·¤Ç¾å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜ¤Î¥¥ï¤È²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÌÜ¤¸¤êÂ¦¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤â¤·¤¯¤Ï¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤Î¿§¤òÅÉ¤ë¡£
¢¡¡Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¾¯¤·ÂÀ¤á¤Î¥Ö¥é¥·¤Ç¾å¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤ËÅÉ¤ë¡£
£¡¡ºÙ¤á¤Î¥Ö¥é¥·¤Ç¡¢¢¤Î¿§¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÅÉ¤ë¡£
´ÊÃ±¤Ë¹¤È´¤±¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹ÎáÏÂ¥°¥é¥Ç
½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º°ìÈÖ¤Ï¤¸¤á¤Ë½¬ÆÀ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
ÍýÁÛÅª¤Ê´ðËÜ¤ÎÅÉ¤êÊý¤È¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤âµ¨Àá¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¿§¤äÅÉ¤êÊý¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤¤É¤¼ê»ý¤Á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼ ¥«¥é¡¼ ¥¢¥¤¥º¤ä¥ë¥Ê¥½¥ë¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¿·¿§¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤é¤â¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â³°¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÉ¤êÊý
¡¡¡¤¦¤¹¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤ËÅÉ¤ê¡¢¥Ö¥é¥·¤Ç¹¤á¤Ë¤Ü¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÆó½ÅÉý¤ÎÆâÂ¦¤È²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ËÅÉ¤ë¡£
£¡¡¾¯¤·¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤òÌÜ¤Î¥¥ï¤ËÅÉ¤ê¥Ö¥é¥·¤Ç¤Ü¤«¤¹¡£
¤¡¡²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤òÅÉ¤ë¡£
¥Äù¤á¿§¤ò¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤¯ÌÜ¤¸¤ê¤ËÅÉ¤ë¡£
´ÊÃ±¤Ë¹¤È´¤±¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¤
±Æ¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤«¤Ê¤¤ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯
ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Æ¿§¥é¥¤¥ó¤Ï¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¼ºÇÔ¥á¥¤¥¯¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤¤¤Ã¤½¥é¥¤¥ó¤Ï°ú¤«¤Ê¤¤Êý¤¬²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤È¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤òºÌ¤ì¤Ð¡¢½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¹¤È´¤±ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤Î¥×¥é¥ó¤×¤¯¥³¡¼¥Ç¥¢¥¤¥º¤Î[01]¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤×¤¯¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤ª¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢±Æ¥é¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤ê¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢²Ä°¦¤¤ÌÜ¸µ¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÉ¤êÊý
¡¡¡²¼¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥³¡¼¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤Î¡¢·ì¿§´¶¤Î±äÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¿§¤òÅÉ¤ë¡£
¢¡¡²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤òÅÉ¤ë¡£
£¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤òÅÉ¤ë¡£
¼ºÇÔ¤»¤º¤Ë¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¤ò4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÅÉ¤êÊý¤Î»þ¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¥¢¥¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬´¥¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ë¤È¡¢¥à¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ù¡¼¥¹¤ä¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ÇÌÜ¸µ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢±ó²ó¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç·ë¶É¤Ï¶áÆ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª