¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë2ÂÐ4¤ÇÇÔ¤ì3Ï¢ÇÔ
¥µ¥Ã¥«ーJ1¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤(20Æü)¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç2Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÇò¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡£»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°È¾37Ê¬¡¢¥³ー¥Êー¥¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹¾ºä¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥¤ò¤Ä¤¯¥Ñ¥¹¤«¤éºÇ¸å¤Ï°ìÈþ¡ª¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤°¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤Ï¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì4ÂÐ2¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¡£½ç°Ì¤ò°ì¤ÄÍî¤È¤·¤Æ12°Ì¤Ç¤¹¡£¼¡Àá¤Ï¡¢¤¢¤¹¥Ûー¥à¤Ç²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£