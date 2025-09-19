¡ÖÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥«¥ì¡¼¤Î¿©¤ÙÊý¡×¤¬¤¢¤ë!? ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖNG¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È²þÁ±½Ñ¡×
¹á¿ÉÎÁ¤Î¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥ë¡¼¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¡¢¥«¥ì¡¼¤Ï¿©¤ÙÊý¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤ä¥«¥í¥ê¡¼²áÂ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¡ÖÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥«¥ì¡¼¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢NG¤Ê¥«¥ì¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§1. ¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë
¥«¥ì¡¼¤Ï¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢¤Ä¤¤ÄÌ¾ï¤è¤êÂ¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÇòÊÆ¤Ï·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢»éËÃ¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§2. ¥ë¡¼¤¬»é¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤à
»ÔÈÎ¤Î¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤Ë¤Ï¾®ÇþÊ´¤äÌý»é¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤³¤ì¤¬Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òºî¤ê½Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢»é¼Á¤È¥«¥í¥ê¡¼¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§3. ¶ñºà¤ÎÊÐ¤ê
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ä¿Í»²¤Ê¤É¤Îº¬ºÚÎà¤ÏÅü¼Á¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÍÈ¤²Êª¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²áÂ¿¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡¢ÅâÍÈ¤²¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢»é¼Á¤Î¤È¤ê²á¤®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¡¼¤Î¥ë¡¼¼«ÂÎ¤Ë¤¹¤Ç¤ËÌý¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍÈ¤²Êª¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¥«¥í¥ê¡¼²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾Ã²½¤¹¤ë¤Ë¤âÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇòÊÆ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸¼ÊÆ¤ä»¨¹òÊÆ¤ò»È¤¦¤È¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Áý¤¨¤Æ·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤ÇÊÆÎ³¤Î¤è¤¦¤Ë²Ã¹©¤·¤¿¡Ö¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤òÇòÊÆ¤ËÈ¾Ê¬º®¤¼¤¿¤ê¡¢¡Ö»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¤ò¹ï¤ó¤ÇÇòÊÆ¤Ëº®¤¼¤Æ¿æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ä¿©´¶¤Ï¤´ÈÓ¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ë¡¢Åü¼ÁÎÌ¤ò¥°¥Ã¤È¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æù¤Ï»é¿È¤Î¾¯¤Ê¤¤·Ü¶»Æù¤ä¤µ¤µ¤ß¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ê¤Ä¤ÄÍ¾·×¤Ê»é¼Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌîºÚ¤ÏÄêÈÖ¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ä¿Í»²¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ê¥¹¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¦¤¤Î¤³¤Ê¤É¤òÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤«¤µ¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤âÊä¤¨¤Æ±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢¿©¤ÙÊý¼¡Âè¤Ç¤à¤·¤í·ò¹¯Åª¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂÀ¤ë¤«¤é¥«¥ì¡¼¤Ï¹µ¤¨¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢º£Æü¤«¤é¤Ï¾¯¤·¹©É×¤·¤ÆÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥«¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§²¬ÅÄ ÌÀ»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤äÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ»ØÆ³¡¦µë¿©´ÉÍý¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢2014Ç¯¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍNS Labo¤òÀßÎ©¡£¸Ä¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Åª³Î¤Ê»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿©»ö¥µ¥Ý¡¼¥È¼ÂÀÓ¤Ï±ä¤Ù1Ëü¿Í¤ËµÚ¤Ö¡£¡ØÄ«¤À¤«¤é¸ú¤¯¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊÃÓÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
(Ê¸:²¬ÅÄ ÌÀ»Ò¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)
NGÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»1¡§¥«¥ì¡¼¡ßÇò¤´ÈÓÂçÀ¹¤ê¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤´ÈÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤Ã¤Æ¥ë¡¼¤ò¤«¤±¤ë¡×¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÇòÊÆ¤ÏÅü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢·ìÅüÃÍ¤òµÞ·ã¤Ë¾å¤²¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÂçÀ¹¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È°ì¿©¤ÇÉ¬Í×°Ê¾å¤ÎÅü¼Á¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬»éËÃ¤Î¹çÀ®¤òÂ¥¤·¡¢ÂÀ¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
NGÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»2¡§¥«¥ì¡¼¡ßÍÈ¤²Êª¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
NGÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»3¡§¥«¥ì¡¼¡ß´Å¤¤°û¤ßÊª¡Ö¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥·¡¼¤ä´Å¤¤¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º½Åü¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Åü¼Á¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¾å¾º¤¬¤è¤êµÞ·ã¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
²þÁ±½Ñ1¡§¤´ÈÓ¤Ï¡Ö¸¼ÊÆ¡¦»¨¹òÊÆ¡×¤ä¡Ö¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÊÆ¡×¤Ë
²þÁ±½Ñ3¡§°û¤ßÊª¤Ï¡ÖÌµÅü¤Î¤ªÃã¡×¤ä¡Ö¥¹¡¼¥×¡×¤Ë¥«¥ì¡¼¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¤Ê¤é¡¢¿å¡¦ÇþÃã¡¦ÎÐÃã¤Ê¤ÉÌµÅü¤Î°û¤ßÊª¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²¹¤«¤¤¥¹¡¼¥×¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÌîºÚ¥¹¡¼¥×¤Ê¤éËþÊ¢´¶¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÊä¤¨¤Þ¤¹¡£
