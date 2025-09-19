ÌÚÂ¼ÂóºÈÃåÍÑ¤Î7Ëü±ßÄ¶¤¨¹âµé¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¸åÇÚ¤â¡È¥ª¥½¥í¡É¡ÖÎáÏÂ·ÐºÑ¤â¤Þ¤ï¤¹¡×¥¥à¥¿¥¯Çä¤ì
¡¡9·î18Æü¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9·î12Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¡ÊVALENTINO¡Ë¡Ù¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥ô¥¡¥ó¥º¡ÊVANS¡Ë¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´¥µ¥¤¥º´°Çä¡×¡È¥¥à¥¿¥¯Çä¤ì¡É7Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹â³Û¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¡ÖÊ¿À®¤òÊú¤¡¢ÎáÏÂ¤â·ÐºÑ¤ò²ó¤¹¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡Ö¥³¥é¥Ü¤Ï¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥á¥ó¥º¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦¤Ë6¤Ä¤ÎÊÁ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¶Ñ°ì¤Ç7Ëü2600±ß¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¹â³Û¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÂç¤Î¥ô¥¡¥ó¥º¹¥¤¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¡£º£²ó¤¬½é¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¥ô¥¡¥ó¥º°¦¹¥²È¤Î·ì¤¬Áû¤¤¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤È¹õ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ë¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤ÎV¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¡È°ÛÊÑ"¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï9·î19Æü¤«¤é¤Ç¡¢È¯Çä¤«¤é1½µ´Ö¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î18Æü¸½ºß¡¢È¯Çä¤«¤é1½µ´Ö¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤À¤±¡¢24¥»¥ó¥Á¡Á32¥»¥ó¥Á¤ÎÁ´¥µ¥¤¥º¤¬´°Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£7Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¹â³Û¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬Íú¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡ÈÇúÇä¤ì¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¡¡ÌÚÂ¼¥Õ¥¡¥ó¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¡È¥¥à¥¿¥¯Çä¤ì¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÌÚÂ¼ÂóºÈÍÍ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤«¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢´°Çä¤·¤Æ¤¿ÎÞ¡Õ
¡Ô¥¥à¥¿¥¯¤Î¼ûÍ×¤¢¤ê²á¤®¤ë¤ä¤í¡Õ
¡ÔÊ¿À®¤òÊú¤¡¢ÎáÏÂ¤â·ÐºÑ¤ò²ó¤¹ ¤¹¤®¤ç¤¤¡Õ
¡Ô¥¥à¥¿¥¯Çä¤ì!·òºß¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÌÚÂ¼¸ú²Ì¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÌÚÂ¼¤ÈÆ±¤¸¡ØSTARTOENTERTAINMENT¡Ù½êÂ°¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÆ±ÍÍ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØA¤§!Group¡Ù¤ÎËöß·À¿Ìé¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤È¡¢Æ±Æü¡¢Ëöß·¤µ¤ó¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¶»¸µ¤Ë¡ØLOVE¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¨¤ó¤¸¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤È¹õ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬¡£
¡¡Ëöß·¤µ¤ó¤Ï»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¡¢Âç¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ê¤ê¿ÆÌ©¤ÊÃç¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£Ëöß·À¿Ìé¤Î¡ØLOVE¡Ù¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬²áµî¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÌÚÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡ÎáÏÂ¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¿ê¤¨¤Ì¥¥à¥¿¥¯¸ú²Ì¡£¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ïº£¸å¤âÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£