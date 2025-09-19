TXT¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¶âÈ±¡ß¥á¥¬¥Í¤Î²£´é¤¬Èþ¤·¤¹¤®¡ªÀ¤³¦Åª¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤ÈÄ©¤à¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¸½¾ì¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³
TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¤ÎYEONJUN¡Ê¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîÉ÷·Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
①¡Ö¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¥á¥¬¥Í¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÄ©¤à¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ÎÈþ¤·¤¤²£´é¡¡②¡ÖGGUM X DEINET¡×¥³¥é¥Ü¥Õー¥Ç¥£ー¤òÅ»¤¤¥À¥ó¥¹
¢£¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÎ×¤à¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢9·î13Æü¤ËInstagram¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤òÊÑ¹¹¡¢15Æü¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»É÷·Ê¤ò¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢11·î¤ÎÈ¯Çä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ç¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ömakin¡Ç pieces w @thatboymishaa @sienna.lalau¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦MISHA¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥Ú¥¹¤äBTS¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏXG¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¿¶ÉÕ»Õ·ó¥À¥ó¥µー¤Î¥·¥¨¥Ê¡¦¥é¥é¥¦¤È¤ÎÀ©ºî¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£
Åê¹Æ¤ÏMISHA¤È¤Îºî¶ÈÉ÷·Ê¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Çò¤Î¸üÄì¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥´ー¥ë¥É¥Õ¥ìー¥à¤Î´ã¶À¤¬ÃÎÅª¤ÊÉ½¾ð¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²èÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÈþ¤·¤¤²£´é¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¡¢¥á¥¬¥Í¤Ç¥é¥Õ¤ËÁ°È±¤ò¾å¤²¤Æ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÎ×¤à¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¡Ê2¡¢4¡¢5ËçÌÜ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¸þ¤±¤¿¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ÎÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Â³¤¯6ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¨¥Ê¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±À©ºî¤ËÎå¤à¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤ä¡¢¥À¥ó¥µー¤ò¸ò¤¨3¿Í¤Ç¾²¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÍÙ¤ë¥·ー¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡£¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤¿À©ºî¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏSNS¤Ç¤Ï¡Ö·æºî¤¬¤Þ¤¿À¸¤Þ¤ì¤ëÍ½´¶¡×¡Ö°ì½ï¤Ëºî¶È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥¹¥±ー¥ë¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤Î¿¿·õ¤Ê²£´é¤¬¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡ª¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ë¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¤«¤±¤ë¤È¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥»¥¯¥·ー¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡ÖGGUM X DEINET¡×¥³¥é¥Ü¥Õー¥Ç¥£ー¤òÅ»¤¤¥À¥ó¥¹
¤Ê¤ª¡¢YEONJUN¤Î¥½¥í¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥×¡ÖGGUM¡×¤ÎÈ¯Çä1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜÆü9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢GGUM¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉDEINET¡Ê¥À¥¤¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¡£¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î¡Ö[GGUM X DEINET] HOODIE¡×¤òÅ»¤¤¡¢¡ÖGGUM¡×¤òÍÙ¤ë¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ÎÆ°²è¤â¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£