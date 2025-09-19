さくらネットはカイ気配スタート、ＮＩＣＴなどと国産生成ＡＩエコシステム構築で合意

さくらインターネット<3778.T>がカイ気配スタートとなっている。同社は１８日、Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ（東京都千代田区）及び情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）と、国産生成ＡＩのエコシステム構築を目指すことで合意したと発表。これが材料視されているようだ。



この取り組みでは、日本の文化や社会などに留意した高品質かつ大量の学習データを用いた安全で高性能な国産ＬＬＭ（大規模言語モデル）の開発と、そのサービス化を実施。更にそれらを通じて、日本全体の生産性を向上させることのできる国産生成ＡＩに関する学習データの収集、クリーニング、構築から生成ＡＩの学習、チューニング、サービス提供・実活用まで含めたエコシステムを構築するとしている。



出所：MINKABU PRESS