ロンドン郊外の公式別荘で記者会見を行うトランプ米大統領（左）とスターマー英首相/Leon Neal/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１８日、訪問先の英国でスターマー英首相と会談した。会談に先立ち、テック分野で提携を深める二国間協定に署名するなど、両国の関係を一層発展させることを確認した一方で、パレスチナ国家承認では意見が別れるなど一部で足並みの乱れも見られた。

共に臨んだ記者会見でスターマー氏は両国がこれまで築いてきた絆を称（たた）え、防衛や貿易などでもパートナーとして新しい時代を切り開くことを確認したと述べた。

両首脳は会談でウクライナやパレスチナ自治区ガザ地区での戦争など国際情勢についても意見を交わした。

ウクライナに関しては、スターマー氏は現在繰り広げられているウクライナへの攻撃はロシアのプーチン大統領が和平に関心がないことを示していると強調。プーチン氏が恒久的な和平に同意するようさらなる圧力をかけることを協議したという。

トランプ氏はプーチン氏に失望したと述べ、ウクライナでの戦争を終結させるのは考えていた以上に困難だと説明した。石油価格が下がればプーチン氏は戦争から「手を引く」とも主張した。

ガザでの戦争に関しては、両国のスタンスの違いが露呈した。英国がパレスチナ国家を承認することが平和の実現に貢献することを願うとスターマー氏が述べたのに対し、トランプ氏は異議を唱え、ガザ地区で拘束されている人質の即時解放を求めた。

トランプ氏はまた、２０２１年に米軍が撤退したアフガニスタンのバグラム空軍基地を取り戻そうとしていることも明らかにした。

トランプ氏は同日、二度目となる国賓としての英国訪問の一連の日程を終え、帰国の途についた。