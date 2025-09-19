【アニメ「 鬼滅の刃 」 VIBRATION STARS PLUS-猗窩座-】 9月18日より全国のゲームセンター、オンラインクレーンにて展開 サイズ：全高約16cm

BANDAI SPIRITSの「バンプレスト」ブランドからプライズフィギュア「アニメ『鬼滅の刃』 VIBRATION STARS PLUS-猗窩座-」が9月18日よりゲームセンターにて展開を開始した。

本景品はアニメ「鬼滅の刃」の上弦の鬼「猗窩座」をプライズフィギュア化したものとなっている。

「猗窩座」は鬼舞辻無惨配下の「十二鬼月」の上弦の参を与えられた鬼。最高の武“至髙の領域”を目指す武闘派であり、徒手空拳で戦う。劇中では鬼殺隊最高位の一人である炎柱・煉獄杏寿郎との死闘を繰り広げ、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」では主人公・竈門 炭治郎と水柱・冨岡義勇と対峙した。

今回「バンプレスト」ブランドの造形美と彩色技術が魅せるアクションポーズフィギュア「VIBRATION STARS PLUS」シリーズから展開される。

本稿では「アニメ『鬼滅の刃』 VIBRATION STARS PLUS-猗窩座-」のフォトレビューをお届けする。

鬼の身体能力と血鬼術を繰り出す猗窩座を表現

「アニメ『鬼滅の刃』 VIBRATION STARS PLUS-猗窩座-」のパッケージサイズは、縦約10cm×横約15cm×高さ約20cm。コンパクトな印象のパッケージでありつつ、しっかりと重みのあるものとなっている。内部にフィギュア本体と台座が収録されている。

フィギュア本体は組み立て不要で、フィギュア本体の脚部に差し込んでディスプレイできるものとなっている。

「アニメ『鬼滅の刃』 VIBRATION STARS PLUS-猗窩座-」は躍動感あるポージングで高さ約16cmとなっている。

特徴的な全身の藍色の模様や赤色の短髪などが再現されている。注目はやはり躍動感あるポーズと武闘派の猗窩座らしい鍛え抜かれた肉体造形だろう。鬼の身体能力と血鬼術「破壊殺」による圧倒的な強さを発揮する猗窩座を表すような存在感と目にもとまらぬ一撃の刹那を切り取ったような圧迫感が感じれるものとなっている。

全身

側面

後ろ姿

そして、はためく羽織や腰回りの装飾の揺れによって風を切る疾走感も演出され、劇中の熾烈な戦いを彷彿とさせるものとなっている。

また手元にはクリアブルーによるエフェクトも施され、血鬼術「破壊殺・乱式」による拳打が表現されている。アニメでの鮮やかなエフェクトを連想させる。

また細かい瞳の「上弦」、「参」も細かくプリントされ、鬼気迫る表情も相まって猗窩座らしさがしっかりと表現されている。

鍛え上げられた肉体や羽織の躍動感などが表現されている

腕の筋肉の盛り上がりと立体感を感じさせるものとなっている

赤色の短髪も後ろに流れる動きで、疾走感が演出されている

力強さを感じさせる造形に足首の数珠造形も細かく造形されている

道着のしわもしっかりと表現されている

「破壊殺・乱式」を彷彿とさせるクリアパーツ

鬼気迫る猗窩座の表情や瞳も細かく造形されている

撮影でも暗がりの中で、光の角度によって宵闇の中で戦う鬼らしい姿が楽しめる。浮き上がった筋肉の造形や強い相手との戦いで喜ぶ表情は今にも歓喜の声が聞こえてきそうな迫力を宿す。

そして、拳のエフェクトパーツにピンポイントで光を当てることで、とらえきれない拳から放たれる衝撃波もより臨場感ある表現が楽しめる。

闇の中から襲い掛かかる猗窩座

以上、「アニメ『鬼滅の刃』 VIBRATION STARS PLUS-猗窩座-」フォトレビューをお送りしてきた。

臨場感ある戦闘シーンを彷彿とさせる猗窩座が立体で表現され、全高約16cmながら存在感ある造形となっている。筋肉質な肉体や鬼気迫る表情も丁寧に表現されている。

本景品は9月18日より順次展開が開始されているので、ゲームセンターでぜひチェックしてほしい。

また、9月25日には「アニメ『鬼滅の刃』 VIBRATION STARS-胡蝶しのぶ-」と「アニメ『鬼滅の刃』 VIBRATION STARS-童磨-」も登場。こちらも見逃せない。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

※煉獄の「煉」は「火+東」が正しい表記となります。