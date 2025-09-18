参院選出馬予定だったmisono 次期衆院選や都知事選も視野「消去法で…ウチしかおらんし」
歌手でタレントのmisono（40）が18日、ユーチューバー、ラファエルのYouTubeチャンネルに出演。政界進出への思いを語った。
misonoは8月、元雨上がり決死隊宮迫博之のYouTubeチャンネルに出演した際、解散した政治団体「12（ワンニャン）平和党」から選挙に出馬予定だったことを告白。犬猫の保護活動などを行っていることから「殺処分ゼロを目指したい」と訴えていたところ「出資者さんが現れて、『misonoにかかる選挙費用、全額出す』と…」と、選挙への出馬を打診されたという。12平和党を立ち上げたデヴィ夫人と面会し「そうしたら党の方も『うちから出てくれるんですか？』っておっしゃってくださったんで、『出たいです』って思ってたら、解散」と経緯を説明していた。
今回、ラファエルのチャンネルでは「misono東京に豪邸を買う！」と題し、misonoは紹介された賃貸物件を内見。その中で「ウチはペットのためだけに動物の法律を変えたくて、7月の参議院選挙に出馬しようとしてたんで、選挙事務所を探してた」と説明した。
今後の政界進出については「ウチ以上に賢い人は世の中にいっぱいいるし、影響力のある人だったり知名度がすごい人がいたら、misono以上の人が現れたら、その人に『ウチらが全面サポートするんで立候補してください！』ってなるけど、いなかったら、消去法でじゃないですけど、ウチしかおらんし」との意向を示しつつ、「でもやっぱり圧力とかもすごいし。逆に選挙とか政治じゃなくてそれこそ保護犬猫カフェだったりとか、都知事とかそっちの方がいいんじゃないかとか、いろいろ選択肢を増やしてて。また衆議院（選挙）とかもありますし」と話した。