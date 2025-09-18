辛ラーメンから新作♡トムヤムクン焼きそばが先行発売！アジアンテイスト満載

韓国発の大人気ブランド「辛ラーメン」シリーズに、新たなアジアンフードの魅力を詰め込んだ「辛ラーメン焼きそば トムヤムクン カップ」が登場します。2025年9月22日(月)から一部コンビニで先行発売されるこの商品は、”うまからっ！”な辛ラーメンの味わいと、ライムの酸味や香辛料が香るトムヤムクンを融合。エスニック好きにもピッタリな新感覚焼きそばです。

辛ラーメン×トムヤムクンの融合

希望小売価格：税込332円

「辛ラーメン焼きそば トムヤムクン カップ」は、韓国を代表する辛ラーメンとタイを代表するトムヤムクンを組み合わせた新作。

麺はもちもち食感で、粉末スープとトムヤムペーストが織りなす甘酸っぱくスパイシーな風味がクセになる一品です。

ライムの爽やかさと複雑な香辛料のバランスが絶妙で、食欲をそそる仕上がりになっています♡

世界で愛されるジェイファイ監修シリーズ

今回のトムヤムクン味は、タイでミシュラン一つ星を獲得した老舗食堂「ジェイファイ」が監修したシリーズ。

2023年のタイ市場を皮切りに、台湾、マレーシア、シンガポールなど25カ国で展開され、日本でも2025年5月に「辛ラーメン トムヤムクン カップ」が発売されました。

大好評を受け、この秋ついに焼きそばタイプが仲間入りです。

辛ラーメン焼きそばシリーズも人気！

「辛ラーメン焼きそば」シリーズは、定番のオリジナル（袋麺）、そして第2弾「チーズ」も大人気。オリジナルは辛ラーメンの”うまからっ！”をそのまま焼きそばにした一品。

チーズタイプは濃厚なマイルド感で辛さ控えめ、幅広い層に好まれています♪ 今回の「トムヤムクン カップ」もシリーズの魅力をさらに広げる存在になりそうです。

エスニック気分をおうちで楽しもう

「辛ラーメン焼きそば トムヤムクン カップ」は、アジアの食文化を自宅で手軽に味わえる新感覚フード。

辛ラーメンならではの刺激と、トムヤムクンの酸味や香りが合わさり、旅行気分を楽しめるのも魅力です。

シリーズ商品と食べ比べるのもおすすめ♪ この秋は、先行発売でいち早くエスニックな辛うま体験を楽しんでみてください。