¡ÖÃæ3²½³Ø①¡Ø¥¤¥ª¥ó¤È¤Ï²¿¤«¡©¡Ù¤¬8Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¼ø¶È¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ãæ³ØÍý²Ê¤ÎÀìÌç²È¡¦¤ê¤«¤Ò¤ÊÀèÀ¸¤¬¥¤¥ª¥ó¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¤ê¤«¤Ò¤ÊÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤¬Ãæ3²½³Ø¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤ÊÃ±¸µ¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ª¥ó¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¥¤¥ª¥ó¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¸å¤í¤¬Á´Éô¤³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÍý²Ê¤ò³Ø¤Ö¾å¤Ç³Ë¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·Ãæ3²½³Ø¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íý¶þ¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡¢Æñ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¥¤¥ª¥ó¤ÎÍý²òÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥¤¥ª¥ó¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃæ3²½³ØÁ´ÂÎ¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥ª¥ó¤ÎÄêµÁ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤òÎå¤Þ¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¼ø¶È¤Ï¸¶»Ò¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤«¤éÉ³²ò¤¯·Á¤Ç¿Ê¹Ô¡£¡Ö¸¶»Ò¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾åÊ¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Î³¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤é¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤µ¤é¤Ë3¤Ä¤ÎÎ³¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÍÛ»Ò¡¦ÃæÀ»Ò¡¦ÅÅ»Ò¤Î°ã¤¤¤äÆÃÄ§¡¢¡ÖÍÛ»Ò¤ÈÃæÀ»Ò¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÅ»Ò¤Ï¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥óÆ°¤¯¡×¡ÖÅÅ»Ò¤ÏÍÛ»Ò¤ÈÃæÀ»Ò¤Î¤ª¤è¤½1800Ê¬¤Î1¤Î¼ÁÎÌ¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤ò¶´¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍÛ»Ò¤ÈÅÅ»Ò¤Î¿ô¤ÏÅù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¿ô¤¬Åù¤·¤¯¤Æ¡¢¥×¥é¥Þ¥¤¥¼¥í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¶»Ò¤ÎÄêµÁ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Âç¸¶Â§¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¡£
ËÜÂê¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥È¥ê¥¦¥à·¯¤ÏÅÅ»Ò¤ò¥Ý¥¤¥Ã¤È¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÍÛ»Ò¤Ï½Å¤¤¤Î¤ÇÆ°¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤¿¤È¤¨ÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ³¤Ï¤â¤¦¸¶»Ò¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦Î³¤Î¤³¤È¤òÍÛ¥¤¥ª¥ó¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄêµÁ¤òÌÀ²ò¤Ë¤·¤¿¡£È¿ÂÐ¤Ë¡Ö±öÁÇ·¯¤ÏÅÅ»Ò¤Á¤ç¤¦¤Àー¤¤¤Ã¤Æ¶«¤Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÅ»Ò¤ò1¸Ä¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç18¸Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡á¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÊý¤¬1¸ÄÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ³¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÅÅµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ³¤¯¡£¡Ö¸¶»Ò¤Ï¥×¥é¥Þ¥¤¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Î³¤Ï¥¤¥ó¥¤¥ª¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
Æ°²è¸åÈ¾¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÎý½¬ÌäÂê¤â½ÐÂê¤·¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¤ÎÎý½¬ÌäÂê¤¬²ò¤±¤¿¤é¡¢Äê´ü¥Æ¥¹¥È¤â²ò¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ò·ãÎå¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÙ¶¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡£¤³¤ÎÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍý²Ê¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ãæ³ØÍý²Ê¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¡¢Ãæ³ØÍý²Ê¤Î¼ø¶È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡ª¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Íý²Ê¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹â¹»Æþ»î¤Ç8³ä¼è¤ì¤ë¼ø¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª