この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTuberのサイさんとつるみんさんが、自身のチャンネルで『【ファイブナイツアットフレディーズ】期待してたのに...ゲーム未履修者の実写映画ネタバレ初見感想』を公開。今回の動画では、人気ホラーゲーム『ファイブナイツアットフレディーズ』の実写映画化を受け、原作ゲームを未経験ながら初見で感じた率直な意見や海外の反応、映画の良し悪しについて語った。



つるみんさんは「ゲーム自体やったことないし、タイトルも知らなかった」と告白しつつ、カナダでの現地鑑賞時に「海外では結構好評」という噂を耳にしたと述懐。しかし、サイさんは実際に映画を観た感想については「可もなく不可もなくかな」「要素多いなっていうのが一番の印象」とやや冷静な様子。つるみんさんも「最初ら辺は退屈で要素詰め詰めやな」と俯瞰。特に主人公の過去や親権争い、女警官の絡みなど、多数の要素が盛り込まれていたことに触れた。



ホラー映画に特有の“怖さ”についても、「アニマトロニクスの外見がまずそんな怖くない」「最後らへんでやっとちょっと怖さを感じた」など、物足りなさを率直に指摘。「ぶっちゃけ、ホラー版ナイトミュージアムみたいなもん」「今回、R指定でもないから物足りなさがあった」と、視覚的にも演出的にもグロテスクさ・恐怖演出が不足しているとやや辛口な評価を下した。



また他の類似作品についても比較し、「ニコラス・ケイジ主演『ウィリーズ・ワンダーランド』の方が好き」と言及。「向こうはグロ要素が多いけど、今回はまったく(グロ描写を)見せない。そこを出さないと怖さが足りない」と語っている。



一方で、ゲームプレイヤーしか気付けない小ネタやカメオ出演（人気YouTuberマットパット氏など）にも着目。「現地では特定のシーンでめっちゃ笑いが起きていた」と、その場のリアルな反応もシェアした。



物語展開については、「いろんな点はあったけど、それが線となって結びつかない」「妹がなぜその絵を描いたか腑に落ちない」「黒幕のおじさんがなぜ子供を誘拐したのか説明が弱い」など、ストーリーの繋がりや動機の薄さに疑問の声も。「全てが繋がった快感が欲しかった」とまとめている。



動画の締めくくりとして、「申し訳ないけど駄作だった」「ゲームをやってる人からの感想も聞きたい」と、視聴者からの意見やゲーム経験者の視点に大きな関心を示し、コメント欄で寄せてほしいと呼びかけていた。