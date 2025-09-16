フィリーズが球団史上最速で地区優勝

【MLB】フィリーズ 6ー5 ドジャース（日本時間16日・ロサンゼルス）

フィリーズは15日（日本時間16日）、マジック「1」で臨んだ敵地でのドジャース戦に延長戦の末に勝利。2年連続での地区優勝を成し遂げ、フィールドで歓喜の瞬間を迎えた。その後、クラブハウスでシャンパンファイトに移ると、“激変”したドジャースタジアムに驚きが広がっている。

劣勢の展開だったが7回に逆転に成功した。9回は守護神のデュランがまさかの同点弾を許したものの、延長10回にダブルスチールなどで好機を演出し、犠飛で勝ち越し。その裏は1死満塁のピンチとなるも、無失点に終えた。9月15日（同16日）の地区優勝は球団史上最速となった。

沈黙に包まれたドジャースタジアムに対し、フィリーズナインは狂喜乱舞。さらにシャンパンファイトになると、“勢い”は加速した。

シャンパンを浴びせあい、上裸で絶叫。葉巻をふかす選手も少なくなかった。クラブハウスは文字通り“ナイトクラブ”のように変わり、ネオンの明かりが光り輝いた。米ファンも「パーティーの時間だ！」「最高のパーティーだぜ」「大好きだ」と興奮していた。（Full-Count編集部）