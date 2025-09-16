鈴木愛理が表紙を飾る『美的』11月号が9月22日（月）に小学館より発売される。

【画像】鈴木愛理、潤いがみなぎるツルすべ肌の秘訣を語る

ポジティブでチャーミングなキャラクターで、歌手、ドラマや舞台、番組MCなど俳優の枠を超えて活躍中の鈴木愛理。10月には人気主演ドラマの第２弾『推しが上司になりまして フルスロットル』がスタート。そんな第一線で活躍し続けている鈴木が、『美的』表紙に初登場。11月号の通常版と付録違い版の表紙で、圧巻の透明感とハッピーオーラを披露した。

通常版ではトープ系のカラーをメインとしたメイクで、アンニュイで大人っぽいムードに。一方の付録違い版のメイクは、血色感のある透明感がテーマ。コーラル系やブラウン系など、秋色をふんだんに取り入れているのがポイントとなっている。

鈴木の魅力に迫る4ページの特集を掲載。しなやかなヘルシーボディに目を奪われる全身カットや多彩な表情をお届けするほか、美の秘訣やマルチな活躍に迫るインタビューも大充実。撮影後には、メイクをオフしてインタビューに応じてくれた鈴木。その肌は、潤いがみなぎるようにツルすべ。毎日のシートマスク習慣に頭皮マッサージ、アイドル時代から続けているむくみケアなど。誌面では、31歳の最新の美容事情をたっぷりと明かした。そんな中で、気になったのは“背伸びしすぎない美容”というキーワード。

仕事にまつわるトークにも注目。この夏はソロヴォーカリストとして全国ライブツアーを完走し、秋からは主演ドラマの『推しが～』、そしてミュージカルのロンドン公演を控えている。活動をひとつに絞らないことで、かつては“この子は何をしたいんだろう？”と言われてしまうことも。「でも私は、音楽活動も自分らしくいられる場所であり、役として生きるお芝居も大好きで。それぞれの学びを活かしていい連鎖を生んでいけたらと思っています。私のやりがいは、自分が何かしたことで誰かが少しでも幸せになってくれること」と語る。コーセーエスプリーク、ドクターケイ、ポーラ「B.A」シリーズなど新作付録も盛りだくさんだ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）