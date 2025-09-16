Number_i¤È¥Ð¥ó¥É¤È¤ÎÁêÀ¤Î¤è¤µ¡¡¿·¶Ê¡ÖNumbers Ur Zone¡×¡õ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅱ¡Ù¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢µ¬³Ê³°¤ÎÀ¨¤ß
¡¡¡ÒÃ¯¤¬Star¡¿¤Æ¤«¤Ê¤Ë¤¬Star¡¿ÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Star¡¿Ä¶¤¨¤Æ¤Ê¤ëStar¡Ó――¤¿¤Ã¤¿¤³¤Î4¹Ô¤Ë¡ÈNumber_i¡É¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉð´ï¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´¶À¤ÇÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡¢Number_i¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡9·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅱ¡Ù¡£1½µ´ÖÁ°¤È¤Ê¤ë9·î15Æü¡¢ÀèÆü¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤¬Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢²áµîºîÆ±ÍÍ¤ËÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤Ï¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤ËÂ³¤¯¡ÈNumber_i¡ÉÌ¾µÁ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£ºî»ì¤ÏPecori¡ÊODD Foot Works¡Ë¡¢ºîÊÔ¶Ê¤ÏMONJOE¡ÊDATS¡Ë¡¢SHUN¡ÊFIVE NEW OLD¡Ë¤È¤Î¶¦ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Number_i¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î´é¤Ö¤ì¤À¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀÎÆ¤ÊÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤È¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¡È¶õ¡É¤ä¡È±§Ãè¡É¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤¬ÉâÍ·´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡Ò¤Ö¤ÃÈô¤Ö¾å¶õ¥¾ー¥ó¡Ó¤È²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤Ç¤â¡ÒFly With Me¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¯Story¡Ó¡Ò¤¢¤Ê¤¿Ë¾¤à¤è¤¦¤Ë¡¿²¶¤âÈô¤Ù¤ë¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¹¤¤À¤³¦¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£
¡¡¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï½Å¡¹¤·¤¯¡¢º£ºî¤Ç¤â3¿Í¤Ë¤è¤ëÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥é¥Ã¥×¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï²È»öÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¶È¼Ô¤ËÊ±¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë·ÀÌó½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿§¤ÇÀ÷¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¾ー¥ó¤ËÆþ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ò·ï¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¯¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë――¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î°Õ»Ö¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡Á°ºî¤Î¡ØNo.Ⅰ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖNumbers¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¤Î¼«¸Ê¾Ò²ðÅª¤Ê³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤Ï¡¢3¿Í¤È¡È¥ê¥¹¥Êー¡É――¤Þ¤µ¤Ë¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Î¶Ê¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¶Ê¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¿Ìî¤¬²Î¤¦¡ÒNumbers Ur Zone¡¿µ¤¤Å¤±¤Ð¤ªÁ°¤â¡¿Èô¤Ó¹þ¤ß¤½¤¦¡¿°¦¤òÄ¶¤¨¤¿¡¿¥ª¥ê¥ª¥óºÂ¡Ó¤ÎÉôÊ¬¤À¤¬¡¢Èæ³ÓÅªÄã²»°è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤Èà¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢Ä°¤¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯Óñ¤¯¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²Î»ì¤Î¡Ò¥ª¥ê¥ª¥óºÂ¡Ó¤ä¡ÒStar¡Ó¤Ï¡¢¹¤¤À¤³¦¤Çµ±¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÓÈ¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£À±¤Ï±ó¤¤¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¤â¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¸«¾å¤²¤ì¤ÐÉ¬¤º¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤º¤Ã¤È¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê²Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤ÈÆ±ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ØNumber_i - ¡ÈNo.Ⅱ¡É Performance Live Streaming¡Ù¤¬YouTube¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÇÛ¿®Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¿ÀµÜ»û¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î³Ú¶Ê¡ÖATAMI¡×¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤ä¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤È¤Ï¤Þ¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°ã¤¦¡¢¥¸¥ã¥¸ー¤Ê³Ú¶Ê¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Number_i¤¬YouTube¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤âº£²ó¤¬½é¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆNumber_i¤È¥Ð¥ó¥É¤ÎÁêÀ¤Î¤è¤µ¡¢¤½¤ì¤âµ¬³Ê³°¤ÎÀ¨¤ß´¶¤¸¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤ÎÇÛ¿®¡¢¡ÖATAMI¡×¤Î²ò¶Ø¤È¡¢½ù¡¹¤ËÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅱ¡Ù¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ÆÏ¤¯Æü¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£°ìÂÀè¤Ë³Ú¶Ê¤òÄ°¤½ª¤¨¤¿º£¡¢´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¤«¤Ê¤¶¤ï¤Þ¤æ¡Ë