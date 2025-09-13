陸上の世界選手権東京大会が１３日、開幕した。

１９９１年の東京大会、２００７年の大阪大会に続く日本では３度目となる開催で、２１日までの９日間、計４９種目に約２００か国・地域から２０００人以上の選手が参加する。

午前７時半から大会最初の決勝種目となる男女の３５キロ競歩が行われ、男子は今年の日本選手権を制した勝木隼人（自衛隊体育学校）が２時間２９分１６秒で銅メダルを獲得した。勝木は世界選手権で自身初のメダルを獲得した。３大会連続のメダルを狙った元世界記録保持者の川野将虎（旭化成）は終盤にペースが落ち、２時間３７分１５秒で１８位。男子２０キにもエントリーしている丸尾知司（愛知製鋼）は２時間４０分２９秒で２６位だった。

勝木は川野とともに前半から先頭集団につけた。３０キロ手前で先頭を歩いていたエクアドルの選手が警告３枚でペナルティーゾーンに入ったことで、川野が単独で先頭に立ったが、３０キロ過ぎにエバン・ダンフィー（カナダ）に抜かれ、終盤で勝木が川野をかわした。優勝のダンフィーは今大会の金メダル第１号となった。

男子と同時スタートの女子は、梅野倖子（ＬＯＣＯＫ）が２時間５６分２８秒で日本勢最上位の１５位。矢来舞香（千葉興業銀行）が３時間１分２７秒で２０位、渕瀬真寿美（建装工業）が３時間３分２９秒で２１位だった。優勝は２時間３９分０１秒のマリア・ペレス（スペイン）。

暑さ対策のためにスタート時間が３０分繰り上げられたレースは国立競技場発着で、近隣の聖徳記念絵画館やイチョウ並木など神宮外苑の１周２キロの周回コースを１６周するコースで争われた。（記録は速報値）