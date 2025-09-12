きょう（12日）夕方、東京・赤坂の会社のオフィスで、30代の男性が男に包丁で刺され意識不明の重体です。警視庁は現場にいた61歳のエチオピア国籍の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕し、詳しいいきさつを調べています。

きょう午後5時半ごろ、港区・赤坂のビル3階のアパレル関連会社のオフィスで「従業員が急に刺された」と110番通報がありました。

警察官などが駆けつけたところ、30代の会社役員の男性が包丁で腹を刺され、仰向けの状態で倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。

また、その場にいた会社関係者の30代男性も刃物を取り上げる際に右手の指を切る軽いけがをしました。

警視庁は、現場にいた会社の元従業員でエチオピア国籍のゲブレマリアム・メスフィン・ムラレット容疑者（61）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。

ゲブレマリアム容疑者は取り調べに男性を刺したことを認めたうえで、殺意については「興奮してしまって覚えていない」と供述しているということです。

ゲブレマリアム容疑者は現場となったアパレル関連会社が以前運営していた飲食店でバーテンダーとして働いていましたが、およそ1年前に解雇されていたということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。