Àé²ì·ò±Ê¡Ö´é¤Î°õ¾Ý¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤ï¤ë¡×ÃËÀ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥ê¥Ã¥×¥³¥¹¥á
Àé²ì·ò±Ê¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡ÚQoo10¥á¥¬³ä¡ÛÀé²ì·ò±Ê¤¬Áª¤Ö¡ªº£¤¹¤°Çã¤¦¤Ù¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¡õÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥àÁí¤Þ¤È¤á¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥¹¥á¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÀé²ì·ò±Ê¡ÖË¢Î©¤Á¤âÎÉ¤¯¤Æ¡×ÌÓ·ê¥±¥¢¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¹ÚÁÇ·ÏÀö´éÎÁ
¢£¥ê¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à
Æ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
BANILA CO/¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼ 01¥é¥¤¥È 1,900±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡ª
Àé²ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¡ÈÇã¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÃËÀ¤â¡Ë¥ê¥Ã¥×ÅÉ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥°¥í¥¹¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤³¤ì¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ä¥ä¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¹¤Î¤Ç¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¿°¤Î¥Ä¥ä¤ÇÃËÀ¤â°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤«¤é°ì²ó½é¤á¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥°¥í¥¹¤ÎÆþÌçÊÔ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¾Ò²ð¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£