ニンダイが本日22時に配信　1時間と長尺の発表に「スプラ新作」や「マリオ40周年」へ期待の声

任天堂は9月12日22時より『Nintendo Direct 2025.9.12』を放送すると発表した。今冬発売するタイトルを中心に、Nintendo Switch 2・Nintendo Switchソフトの情報が届けられる予定だ。

Nintendo Directは7月31日に任天堂以外のソフトメーカーを紹介する内容をまとめた放送を行ったため、ファンの間では今回の放送では『スプラトゥーン レイダース』のような任天堂タイトルや年内発売と予告されている『ゼルダ無双 封印戦記』が含まれると期待されている。また、放送時間が1時間と予告されており、来年以降に展開されるであろう発売タイトルの内容にも期待したい。

そして、放送日の翌日である9月13日は、マリオ40周年の記念日だ。そのため、記念施策の発表も今回の放送内で行われると予想されている。35周年では『スーパーマリオ 3Dワールド ＋ フューリーワールド』の発表や『スーパーマリオブラザーズ 35』の期間限定公開、35周年グッズの販売などの展開が行われた。

予想の中では、35周年に発売された『スーパーマリオ64』『スーパーマリオサンシャイン』『スーパーマリオギャラクシー』がセットになった『スーパーマリオ 3Dコレクション』のような、過去作品の移植が行われるのではないかとの声もある。（文＝リアルサウンドテック編集部）