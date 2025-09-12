「管理職になることができた！」「会社の人間関係がラクになった！」

出世しない人がやりがちな「報告のしかた」

ビジネスの現場で意外と見落とされがちなのが、「報告スキル」です。

どれだけ成果を上げていても、報告の仕方が悪いと上層部には正しく伝わらず、「成果の見えない人」「よく分からない人」という評価を受けてしまいます。

結論がない報告は、聞く側にストレスを与える

出世しない人ほど、「結論を最後に言う」「とりあえず話し始める」「状況を詳しく話しすぎる」など、要点が見えにくい報告をしがちです。

たとえば、「◯◯の件なんですが、今朝からA社に連絡していて、でも担当の方が不在でして、やっと繋がったのが午後になって……」と始まる報告。

これは、報告というより日記です。

聞いている上司は、最初の数秒で判断不能に陥ります。

上司が聞きたいのは「判断に必要な情報」だけ

上司は、「結果、どうだったのか？」「判断・承認すべきかどうか？」を最短で知りたいと思っています。

したがって、報告は「結論→根拠→要望」の順で簡潔に伝えるのが鉄則です。

たとえば、

「A社から契約の合意を得ました。本日午後に文書での確認も取れました。よろしければ、明日の会議で正式決定をお願いします」

という報告であれば、3秒で要点が把握できます。

数値と時系列で構造化せよ

より優れた報告は、「数値」「時系列」「ファクト」の三要素で構成されており、聞き手に負担をかけません。

・数字で成果を示す（例：『月次のKPIを120％達成』）

・時系列で整理する（例：『7月10日→提案、7月15日→契約合意』）

・曖昧な表現を避ける（例：『たぶん』『おそらく』『いずれ』は禁物）

この構造を意識するだけで、「わかりやすい人」としての評価が格段に上がります。

上司の気分に合わせて話す必要はありません。

感情ではなく、構造と数字で勝負しましょう。

仮面をかぶって、冷静に、淡々と。

報告の技術は、出世のための基本装備なのです。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）