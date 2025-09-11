福岡が好きすぎる橋本環奈「福岡ってなんでもおいしいの。ほんとビックリする」
女優の橋本環奈（26歳）が、9月11日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。地元・福岡への愛情を語った。
橋本は今回、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の宣伝を兼ねて、番組のインタビューに対応。「これからの食生活、どちらかしか選べないとしたら…？」との質問で、「A：全国のご当地グルメ食べ放題 でも福岡のグルメは禁止」「B：福岡のグルメは食べ放題 でも全国のご当地グルメは禁止」の2つの選択肢が用意された。
これに「なぬ！？」「なぬ！？」と言いながら「え〜、選べないよ…」と悩む橋本、悩んだ末に「B：福岡のグルメは食べ放題 でも全国のご当地グルメは禁止」を選び、「福岡大好きなので」と語る。
その理由として、「福岡ってなんでもおいしいの。ほんとビックリするの」と語り、「たとえばラーメンおいしい。豚骨しかないというと、そうじゃないんですよ。塩だってしょうゆだっておいしいところはあるし。福岡ってグルメ大国だと思ってるので。“福岡禁止”が重すぎた。全国のご当地グルメ大好きで、私、嫌いな食べ物がほぼないので。だから本当に好きなんですけど、福岡禁止はなぁ」と語った。
