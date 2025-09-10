BE:FIRSTがファミマのクリスマスアンバサダーに就任！メンバー監修のコラボケーキも発売

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、9月12日からスタートするファミリーマートクリスマスキャンペーンのアンバサダーに就任。

アンバサダー就任にともない、BE:FIRSTとのコラボレーションクリスマスケーキ“BE:FIRST BESTショコラケーキ”の予約受付が、9月12日10時1分から開始となる。

※沖縄県は10月1日10時01分から受付開始。その他、一部地域・店舗でも受付期間が異なる場合があります。

■見た目や食感にもこだわった一品

メンバー監修のもと作り上げた“BE:FIRST BEST ショコラケーキ”は、ビターとミルク、2種類のチョコムースとキャラメルソースなどを重ねた5層仕立てのケーキ。ココアスポンジ生地をベースに、ミルクチョコムース、キャンディングアーモンド、キャラメルソース、ビターチョコムースを重ね、断面の美しさとともに多彩な味わいを楽しめる。

さらに、ケーキの天面にはメンバーのMANATOのアイデアによる金粉、キャンディングアーモンド、チョコチップをトッピング。見た目や食感にもこだわった一品となっている。

予約特典として、歴代のジャケット写真がデザインされたピックとBE:FIRSTデザインボックスを用意。さらに、ファミマオンラインで予約すると、クリスマスをBE:FIRST と一緒に楽しめる限定動画が視聴できる。

ファミリーマートでは、今後もクリスマスアンバサダーのBE:FIRSTと一緒に、クリスマス当日に向け、コラボレーション商品の発売など様々な施策を実施していく。

■BE:FIRST インタビュー

ファミリーマートのクリスマスキャンペーンアンバサダーに就任したBE:FIRSTに、今回のコラボや思い出について聞いた。

Q：ファミリーマートに思い入れのあるメンバーは？

ファミリーマートとの思い出について、LEOは「僕らがデビュー前にリハーサルをしていたスタジオの近くにファミリーマートがあって、毎回リハーサルの前や休憩のときに『ファミマ行こうぜ！』って、みんなで毎日のように通っていました」と、エモーショナルなエピソードをコメント。BE:FIRST の原点ともいえる時期を共ともに過ごした、思い出深い場所であることが伺える。

Q：コラボクリスマスケーキ、誰に食べてもらいたい？

コラボクリスマスケーキについて、SHUNTOは、「BESTY（ファンネーム）にも食べてもらいたいですし、本当においしいので、このおいしさを共感してもらえたらうれしいです」とファンへの思いを語った。

ケーキの監修については、メンバー1の甘党で知られるRYUHEIが「チョコレートの色合いに、BE:FIRSTのロゴのシックさを取り入れています」とこだわりポイントを紹介。さらにMANATOは、「金粉は自分がやりたくてアイデアを出したのですが、まさか通るとは思わず、めちゃくちゃ良い経験になりました」と、制作の裏側を語った。また、ケーキのラベルデザインもメンバー自身が選定しているとのコメントも。

チョコレートが映えるデザインに仕上がっており、味だけでなく見た目も楽しめるケーキとなっている。

Q：「味を体で表現すると？」という無茶ぶりに、LEOとRYUHEIが挑戦

実際にコラボクリスマスケーキを試食したメンバーに、「味を体で表現すると？」という無茶ぶりなお題が。メンバーの満場一致で指名されたのは LEO。「ん～～おいしい！」と両手を大きく広げてポーズを披露するも、「違うな、カットでお願いします」と照れ笑い。

そんな LEOを、メンバーたちは「おいしいのがいちばんだよ！」とあたたかくフォローし、笑いに包まれた。続いて指名されたのは、甘党代表のRYUHEI。「ん～～～！なめらか！」と、両手で何かを抱えるようにして、揺らしながら表現。ケーキのなめらかな味わいを、全身でアピールした。気になる味は、ぜひ実際に確かめよう。

■コラボクリスマスケーキを完成させよう！

BE:FIRSTオフィシャルYouTube チャンネル内「You’re My“BESTY”」にて、会議の様子を公開

今回のコラボケーキは、BE:FIRST のメンバーが実際に意見を出し合いながら完成させた特別な一品。そんなケーキ完成までの様子を収めた会議動画が公開。

議長を務めたLEOの「盛り上がりが足りない！」というひと声で、オープニングをTAKE2からスタートするなど、終始和やかでにぎやかな雰囲気のなか、ケーキづくりの企画が進行していく。

まずは、チョコレートベースとフルーツ盛り合わせの2案に絞ったケーキ案を紙芝居形式で振り返り。最終的には、甘党のRYUHEIが「毎年、自分の誕生日は家族にチョコレートケーキを買ってもらっている」と語るエピソードもあり、チョコレートケーキに決定。

続いて、チョコレートに合う組み合わせについて議論。ミルクチョコ×ビターチョコ、チョコ×抹茶、チョコ×バニラ×ナッツなど、様々な候補を挙げながら、真剣に意見をぶつけ合う。試作ケーキをもとに検討するなかで、抹茶を推していた MANATOは惜しくも選ばれず、「じゃあ家で作ります」と笑いを誘う場面も。

トッピングの決定では、「光っているものに目が行くから」とMANATOが金粉を熱烈に推薦。最終的に仕上がった2種類のケーキを前に試食会が行われ、メンバー全員が「うまい！」と絶賛。多数決ではまさかの同票となり、メンバーそれぞれが“推しケーキ”の魅力をプレゼンするも、決着はつかず。

はたして、最終的に選ばれたケーキはどちらだったのか？

