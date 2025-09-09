フランス人に敬遠されやすい「意外な日本食」。寿司やラーメンに続く、高ポテンシャルな「次の一皿」は？
フランス人に「日本食とは？」と聞けば、やはり「寿司」と「ラーメン」が真っ先に答えとして挙がるでしょう。この2つは現地で働く飲食店経営者の努力もあり、日本のソウルフードとして広く知られるようになりました。
そこでフランス在住の筆者が、彼らの知らない日本食をいくつかピックアップ。それぞれ人気が出そうなポイント、逆に現地で受け入れられにくい理由についても、同時にご紹介していきたいと思います！
ただ、その中で一度も聞いたことのない料理があります。東京名物の、あの「もんじゃ焼き」です。お好み焼きが大好きというフランス人は多いのに、もんじゃ焼きが無名なのはどうしてなのでしょうか？
フランスでもんじゃ焼きが受け入れにくい理由としては、大きく分けて2つあると考えています。まず1つは、食べ方が独特な（ヘラで鉄板から直接すくう）ため、レストランでの提供が難しいこと。
そして2つ目は、シンプルにその見た目です。料理でもビジュアルにかなり凝っているフランスでは、具材が混ざった状態で「ぐちゃぐちゃ」に見えてしまい、敬遠されやすいのだと思います。
ただ、味は抜群なのがもんじゃ焼き。フードフェスやストリートフード祭りで展開すれば、ウケる可能性が大いにあります。特に「卓上でこしらえる」という食文化は、フランス人にとって新鮮で楽しい体験になるはず。昨今の日本・韓国ブームも後押しになるかもしれません。映画やドラマでわれわれの食卓風景を見て、気になっているフランス人はかなり多いと感じます。
そんな筆者はおでんを「日本風ポトフ」として紹介したことがあります。フランス人の反応は、2つ返事で「おいしい！」でした。
では、なぜおでんの認知度が低いのかというと、それは「練り物」にあると思っています。かまぼこ、ちくわ、つみれなどのように、魚肉をすりつぶして加工した練り物は、フランスの食文化には皆無。やはり豚肉の「ソーセージ」が主流の国ですから、練り物については今まで見たことも食べたこともない、というフランス人がほとんどなのです。
とはいえ、もんじゃ焼きのように、慣れれば絶対においしいおでん。輸入やコスト面の問題もあると思いますが、フランス風におしゃれにアレンジすることもできるかもしれませんね。ワインとおいしく合わせる、といったポテンシャルも大いに秘めているのではないでしょうか。
パリのレストランのデザートメニューとしても、スーパーで気軽に買えるおやつとしても大人気の「MOCHI」。その人気の秘密は、米粉やもち粉がグルテンフリーであることにほかなりません。
そんな米粉を使ったスイーツは、パリの新しい「コーヒーショップ文化」に合わせてさらに広がる可能性があります。ヘルシー志向・ビーガン層向けレシピとしての展開もますます期待できるでしょう。
ただ、ヨーロッパの主流はやはり小麦粉。米粉使用の料理はパリの一部の飲食店か、オーガニック食材のスーパーなどでしか扱われていないのが現実です。特に「もっちり」「粘り気のある食感」は、年配のフランス人にはなじみがないため、受け入れられないかもしれません……。ということで米粉は、若い世代向けの食材として定着しそうです。
その中でも、おでんやもんじゃ焼きといったカジュアル寄りの日本食は、今後フランスで人気を集める可能性が本当に大きいです。
もし「そのままの姿」がフランス人に受け入れられにくい……となれば、フランス人によってアレンジされた料理も登場するかもしれません。どんな姿になるのか、在住者としては楽しみの1つでもあります。
この記事の執筆者：
大内 聖子
フランス在住のライター。日本で約10年間美容業界に携わり、インポートランジェリーブティックのバイヤーへ転身。パリ・コレクションへの出張を繰り返し、2018年5月にフランスへ移住。2019年からはフランス語、英語を生かした取材記事を多く手掛け、「パケトラ」「ELEMINIST」「キレイノート」など複数メディアで執筆を行う。
(文:大内 聖子)
日本人の「リアルな食文化」に興味津々ところが現在は、SNSの影響が本当に強いです。少なくない数のフランス人が、「寿司やラーメンだけではない、日本人が日常的に食べているもの」に、強い興味を示しているように感じます。今のフランス人が求めているのは、日本人の「リアルな食文化を知ること」なのです。
もんじゃ焼き日本を旅行する人が確実に増えているフランス。そんな彼らの記憶に強く残るのは、おいしい日本食で間違いありません。焼き肉にはじまり、お好み焼き、カレーライス、そば……。「日本のご飯はどこに行ってもおいしい！」と、興奮気味に思い出話をしてくれる友人もいます。
知名度の低い日本食をフランス流にアレンジする可能性もこうして遠く離れている日本とフランス。私たちは距離が離れているぶん、味覚にも大きな違いがあります。とはいえ、食文化の多様化が進むフランスでは、ストリートフードをはじめとした「日本のリアルな食事」に若い世代が強い関心を寄せています！
