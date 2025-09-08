【スタバ新作2025年9月】とろーり生キャラメル×シャキッと芳醇な洋梨 「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」が、9月10日（水）から発売。先行販売も！
「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」は、いつまで？
スターバックスでは洋なし果肉と生キャラメルが艶めきとろけ合う「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」を、2025年9月10日（水）より全国のスターバックスで販売スタート。
軽やかでスッキリしていて、まだ暑さの残る秋に、どんどん飲みたくなる味わいなんだそう。商品名「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」販売期間2025年9月10日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格687円（持ち帰り）、700円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。
「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」は、どんな味？
シャキとした食感の芳醇な洋なし果肉と、甘みとコクのある生キャラメルを合わせたソースに、洋なしベースとミルクを合わせた「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」。ホイップクリームの上に山形県産のラ・フランスの果汁を使用したソースがトッピングされています。
今回、開発担当が特にこだわったのは、スイーツ感。ひと口目から口いっぱいに広がる素材の風味、飲む層や混ぜることで変わる味わいがポイントなんだとか。トッピングのラ・フランスのソースは、ホイップクリームとの相性を追求して、ケーキの上のクリームとフルーツを思わせるような見た目と味わいをしています。とってもきれい！
ひと口目はホイップクリームとソースをすくって食べて、洋なしのほんのり鮮やかな酸味を堪能してみて。つぎは、底のソースとボディの酸味を抑えた洋なしのやさしい甘さと香りを味わって。
それぞれの層で、酸味、甘み、食感を立て、洋なしのもつジューシーでみずみずしいおいしさを最大限に感じることができますよ！ 一皿に美しく盛り付けられたスイーツとフルーツを楽しむように、じっくりと味わってみてくださいね。
ひと足早く、発売前に「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」を飲むには？
今回、スターバックスの会員限定ロイヤルティ プログラム「STARBUCKS® REWARDS （スターバックス® リワード）」では、うれしい特典が！ 2025年9月8日（月）から会員限定で、「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」が先行販売されます。
使い方は、．譽犬吠造个沙前注文決済ができる「Mobile Order & Pay （モバイルオーダー＆ペイ）」でオーダーする、公式アプリ内の先行販売バーコードをレジで掲示する、の2種類の方法で一般販売前に購入することができますよ。「スターバックス® リワード」会員の方は、ぜひお試しを♪
【先行販売概要】
・期間：2025年9月8日（月）〜9月9日（火）
・対象商品：「洋なし 生キャラメル フラペチーノ®」 Tallサイズのみ
・利用方法：スターバックス公式アプリ内の「Mobile Order & Pay」、あるいはバーコードを店頭レジで提示して注文してください。
・先行販売告知ページ
https://www.starbucks.co.jp/rewards/earlyaccess/
