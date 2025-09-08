【GU】ちいかわサマーコレクション、34種がファン待望の再販スタート！一部アイテムは店舗販売も。
今年の5月にGUから登場し、多くのファンから注目を集めた「ちいかわたちの夏休み」がテーマのサマーアイテムコレクション。
2025年9月5日から、好評につき公式オンラインストアで再販売がスタートしました。
気になるアイテムは早めの購入が良さそう...
再販売しているアイテムは、グラフィックT、パターンシャツ(半袖)、サテンパジャマ(半袖&ショートパンツ)、ソックス、ポーチセットバッグなど、レディース・メンズ・キッズ合わせて全34種類（390円〜）。
様々なシチュエーションで夏休みを満喫するちいかわたちをプリントや刺繍でデザインした、心躍る洋服や小物が並びます。子どもも大人も、残りの夏を楽しく過ごせること間違いなしです。
ポーチセットバッグとポーチは、一部店舗で販売中。
2025年9月8日現在、公式オンラインストアの在庫は十分にありますが、徐々に完売サイズも......。気になるアイテムは早めのチェックが良いかもしれません。
「無事に買えて嬉しい」
「ファンの声に答えてくれるGUは神」
「再販めっちゃ嬉しい！！」
「まだ暑いし何回でも売ってくれ」
「来年もいけるから買い足すのもアリ」
と、公式Xの投稿には歓喜の声が上がっています。
※画像は公式サイトより。
（C）nagano / chiikawa committee
（東京バーゲンマニア編集部）