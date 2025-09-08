この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が公開した動画で、ミツル氏がダイソーの「ソーラー充電モバイルバッテリー」の性能を徹底検証。防災グッズとしても注目されるアイテムの、衝撃的な実態が明らかになった。



動画の冒頭でミツル氏は、1100円（税込）で販売されているこの製品について、「実用性が本当にあるんだったら、防災グッズとして最高じゃないですか」と期待を寄せる一方、「とはいえダイソーって当たり外れがございますから」と冷静な視点も示す。「僕が自腹を切りまして、自らを人柱として検証していこうと思います」と宣言し、検証をスタートした。



このバッテリーは5000mAhの容量を持ち、スマホを約1回フル充電できる計算だ。しかし、ミツル氏が快晴の屋外で3時間にわたりソーラー充電を行った結果、スマホを充電できたのは、わずか1%だった。この結果に「3時間で1%ってことは、フル充電するのにソーラーで300時間必要ってこと？」「補助すぎるけどな。お守りくらい補助すぎるぞ」と愕然とした様子を見せた。



ミツル氏は、製品パッケージに「※ソーラー充電はあくまで補助機能です。本商品の蓄電は基本的にはケーブルで行ってください。」と小さく記載されている点も指摘。ソーラー機能は緊急時の“気休め”程度と考えるべきで、災害時に頼るには心もとない性能であることが浮き彫りになった。



動画の最後には、「外出時や災害時はWi-FiとかBluetoothをオフにするとバッテリーを長持ちさせられる」といった、いざという時に役立つ豆知識も紹介されており、防災意識を高めるきっかけとなる内容となっている。