福原遥主演のフジテレビ系月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』の第10話と最終話に入山法子が出演する。

本作は、児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々たちがこどもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親までも救っていく姿描く完全オリジナルストーリーのヒューマンドラマ。

月9への出演は本作が初となる入山が演じるのは、曽根ヶ丘団地で夫と息子とともに暮らす峯田蘭。曽根ヶ丘団地で虐待の疑いがあるこどもを見たという通告が児童相談所に入り、夏井翼（福原遥）と蔵田総介（林遣都）が現場に駆けつけると、そこに買い物帰りの蘭がいた。通報のあったこどもについて聞き込みを行うが、知らないそぶり。だが、虐待の疑いがあるこどもは実は蘭の息子で……。

■入山法子（峯田蘭役）コメントこの世界に生まれて、自分から頑張ろうと思える初めてのきっかけは、“お父さんやお母さんに褒めてもらいたいから”じゃないだろうか。そういった経験を積み重ねて自分という存在を知り、親と子の関係は築かれていくのかと思う。だから、自分の生きるこの世界が善なのか悪なのか、普通なのか普通じゃないのかをまだ知らない子どもたちはよく見ている。そんな彼らを見て親もまた自分の苦しみに気づき、子に救われるのだと思う。自分のままでいられる幸せと自由を願わずにはいられない。さまざまな角度から考えさせてくれる作品に出会わせていただき光栄に思います。小さな声がたくさんの方に届きますように。（文＝リアルサウンド編集部）