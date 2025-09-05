入ってないと学校・会社で話題に乗り遅れる？NetflixのWBC独占の狙い
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ソフトウェアエンジニアで起業家の中島聡氏が、自身のYouTubeチャンネル「中島聡のLife is Beautiful」で、NetflixがWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）を日本国内で独占配信することについて言及。その背景にあるビジネス戦略と、日本のメディア環境に与える影響について独自の見解を語った。
これまで地上波テレビでの無料視聴が一般的だったWBCが、サブスクリプションサービスによる独占有料配信となることに、多くの野球ファンが戸惑いを見せている。この状況について中島氏は「とうとうアメリカ的なビジネスモデルが来たなという感じですね」と指摘。米国では人気スポーツイベントの有料独占配信は以前から一般的であり、この流れが日本にも本格的に到来したとの見方を示した。
中島氏によると、今回のWBC独占配信は、Netflixが新規加入者を獲得するための戦略的な一手だという。氏は、Netflixが近年「キーとなるスポーツ中継を、一発すごい値段で買ってくる」ことでユーザーベースを拡大する手法を取っていると分析。特に日本市場において最も加入促進効果が見込めるコンテンツとして、大谷翔平選手も出場するWBCに白羽の矢が立ったと推察し、「日本で何をやったらいいかっていうことを考えたんだと思う」と語った。
そのうえで、約150億円とも報じられる放映権料について、これは新規顧客を獲得するためのコストだと解説。「150万人が新しく入ってくれれば、1人あたりの（獲得）コストは1万円」と具体的な計算を示し、一度加入したユーザーが他のコンテンツを楽しみ、契約を継続すれば十分に元が取れるビジネスモデルであると説明した。中島氏は、Netflixの最終的な狙いが「Netflixがないと次の日、会社で話題に乗り遅れてしまうみたいな状況を作りたい」ことにあると断言。今回のWBC独占配信は、日本の視聴文化を大きく変える転換点になる可能性を指摘した
これまで地上波テレビでの無料視聴が一般的だったWBCが、サブスクリプションサービスによる独占有料配信となることに、多くの野球ファンが戸惑いを見せている。この状況について中島氏は「とうとうアメリカ的なビジネスモデルが来たなという感じですね」と指摘。米国では人気スポーツイベントの有料独占配信は以前から一般的であり、この流れが日本にも本格的に到来したとの見方を示した。
中島氏によると、今回のWBC独占配信は、Netflixが新規加入者を獲得するための戦略的な一手だという。氏は、Netflixが近年「キーとなるスポーツ中継を、一発すごい値段で買ってくる」ことでユーザーベースを拡大する手法を取っていると分析。特に日本市場において最も加入促進効果が見込めるコンテンツとして、大谷翔平選手も出場するWBCに白羽の矢が立ったと推察し、「日本で何をやったらいいかっていうことを考えたんだと思う」と語った。
そのうえで、約150億円とも報じられる放映権料について、これは新規顧客を獲得するためのコストだと解説。「150万人が新しく入ってくれれば、1人あたりの（獲得）コストは1万円」と具体的な計算を示し、一度加入したユーザーが他のコンテンツを楽しみ、契約を継続すれば十分に元が取れるビジネスモデルであると説明した。中島氏は、Netflixの最終的な狙いが「Netflixがないと次の日、会社で話題に乗り遅れてしまうみたいな状況を作りたい」ことにあると断言。今回のWBC独占配信は、日本の視聴文化を大きく変える転換点になる可能性を指摘した
YouTubeの動画内容
関連記事
「コードは“使い捨て”でいい」は本当？AI時代の新常識“バイブ・コーディング”
テスラ、自動運転トラックが示す新収益源 高速区間自動運転で価格競争なき高利益率
アンビエントAIが24時間常在へ 中島聡、同時通訳・外食支援10〜15年で普及と語る