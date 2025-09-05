この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ソフトウェアエンジニアで起業家の中島聡氏が、自身のYouTubeチャンネル「中島聡のLife is Beautiful」で、NetflixがWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）を日本国内で独占配信することについて言及。その背景にあるビジネス戦略と、日本のメディア環境に与える影響について独自の見解を語った。

これまで地上波テレビでの無料視聴が一般的だったWBCが、サブスクリプションサービスによる独占有料配信となることに、多くの野球ファンが戸惑いを見せている。この状況について中島氏は「とうとうアメリカ的なビジネスモデルが来たなという感じですね」と指摘。米国では人気スポーツイベントの有料独占配信は以前から一般的であり、この流れが日本にも本格的に到来したとの見方を示した。

中島氏によると、今回のWBC独占配信は、Netflixが新規加入者を獲得するための戦略的な一手だという。氏は、Netflixが近年「キーとなるスポーツ中継を、一発すごい値段で買ってくる」ことでユーザーベースを拡大する手法を取っていると分析。特に日本市場において最も加入促進効果が見込めるコンテンツとして、大谷翔平選手も出場するWBCに白羽の矢が立ったと推察し、「日本で何をやったらいいかっていうことを考えたんだと思う」と語った。

そのうえで、約150億円とも報じられる放映権料について、これは新規顧客を獲得するためのコストだと解説。「150万人が新しく入ってくれれば、1人あたりの（獲得）コストは1万円」と具体的な計算を示し、一度加入したユーザーが他のコンテンツを楽しみ、契約を継続すれば十分に元が取れるビジネスモデルであると説明した。中島氏は、Netflixの最終的な狙いが「Netflixがないと次の日、会社で話題に乗り遅れてしまうみたいな状況を作りたい」ことにあると断言。今回のWBC独占配信は、日本の視聴文化を大きく変える転換点になる可能性を指摘した

YouTubeの動画内容

01:15

「無料で見るのが常識」だった日本のスポーツ放送文化
05:58

従来の5倍！？Netflixが投じた放映権料150億円の衝撃
08:41

WBC独占の最終目的「“話題に乗り遅れる”状況を作りたい」

関連記事

「コードは“使い捨て”でいい」は本当？AI時代の新常識“バイブ・コーディング”

「コードは“使い捨て”でいい」は本当？AI時代の新常識“バイブ・コーディング”

 テスラ、自動運転トラックが示す新収益源　高速区間自動運転で価格競争なき高利益率

テスラ、自動運転トラックが示す新収益源　高速区間自動運転で価格競争なき高利益率

 アンビエントAIが24時間常在へ　中島聡、同時通訳・外食支援10〜15年で普及と語る

アンビエントAIが24時間常在へ　中島聡、同時通訳・外食支援10〜15年で普及と語る
もっと見る

チャンネル情報

中島聡のLife is Beautiful_icon

中島聡のLife is Beautiful

YouTube チャンネル登録者数 5.22万人 81 本の動画
　
youtube.com/@s_nakajima YouTube