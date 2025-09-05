元「モーニング娘。」の飯田圭織（４４）の最新姿にネットはくぎ付けになった。

３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・後９時）に出演。テーマは「ちょっとしたことを気に病んじゃう 気にしいな女が大集合」で、飯田も「本当に気が小さい」と自称。すれ違いざまにわざとぶつかってくる男性の被害に遭ったそうで「『私が悪かったのかな？』とか『なんで、ぶつかられたんだろう？』って、すごくモヤモヤしちゃって、ＡＩチャットアプリに相談して」などと語った。

ブラウンの秋先取りコーデで出演。もともと正統派美人の飯田だが、４４歳になった今はすっかり落ち着いた美女に。ネット上では「え？！モー娘の飯田圭織だったの？？ 全く気がつかなかった」「上田と女が吠える夜を眺めていたら、久々に見た飯田圭織さんが すっかり素敵な淑女になっておられた」「え？飯田圭織だったの？」「年齢調べてびびってる。ほんとに若い」「上田と女が吠える夜。飯田圭織さんがでてる。ＡＳＡＹＡＮから観てたので素敵な女性になっていてビックリしました」「年齢を重ねているけど相変わらずかわいい」「飯田圭織久々に見たかも かおりんやっぱ美人なんだな」「ぜんぜん分からんかった」「飯田圭織かぁすんごい久しぶりに見たけど印象変わったなあ。でもキレイに歳重ねたなって感じする」と沸いた。