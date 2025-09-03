気象予報士・松浦悠真氏「災害急増の可能性、警戒を」 大規模雷雨で集中豪雨・落雷等に注意呼びかけ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「【大規模雷雨】3日帰宅時間帯に局地的大雨 関東は線状降水帯発生の恐れ」で、気象予報士の松浦悠真さんが3日夕方から夜にかけて関東甲信地方を中心に発生が懸念される大雨について詳細解説を行った。
松浦さんは「前線の南下や暖かく湿った空気の流れ込みによって、関東甲信地方では、今日の午後、大気の状態が非常に不安定となります。特に夕方から夜にかけましては、線状降水帯が発生して、大雨の災害危険度が急激に高まる恐れがあります」と今回の気象状況の危険性を強調。上空のトラフや暖かい空気の流れ込み、高気圧を回る風などを詳しく解説し、「爆発的に積乱雲が発達するというようなことが考えられます」と指摘した。
また、「今回は高気圧にしっかりと覆われている中での気圧の谷の通過ということになりますので、周辺の風が弱いんですね、上空の。ですから、雨雲が発達したときに、その雲を流す力があまりない」と、雨雲が停滞しやすい点を「これが一番ポイントだと思います」と力説。そのため「同じ場所で豪雨が続く線状降水帯となる危険もある」と強く警戒を呼び掛けた。
具体的には、「茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京地方で、夕方から夜の初め頃にかけて線状降水帯発生の恐れがある」とし、「24時間雨量としていますが、実際には数時間でそれだけの大雨になる可能性があり、局地化するとさらに雨量を超える恐れも」と解説。「帰宅時間帯に重なりますので、都市型の浸水や道路の冠水、落雷や竜巻などにも十分ご注意ください」と注意を呼びかけた。
動画の締めくくりで松浦さんは、「とにかくここ最近は気温が高い状態が続いているので大気の温度が高いと上昇気流が生まれやすい」「雨雲が停滞しやすくなって集中豪雨になりやすい。道路の冠水など、特に警戒が必要」と繰り返し強調。「暗くなって雨が激しくなり風も強まってきたら、頑丈な屋内に避難し窓やシャッターなどもしっかり閉めてください」と具体的な対策を呼び掛けた。
チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。所属:（株）ウェザーマップ