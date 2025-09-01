¥È¥±¥ë¡¢¡ÖÈ¬ÌÚ¤Ø¤ÎÎø¿´¤ËÍÉ¤ì¤ëÍö»Ò¤Ï¹ë¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤È³ëÆ£¡×ÆÈ¼«¹Í»¡¤ò¸ì¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¹Í»¡¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë»á¤¬¡¢Æ°²è¡Ö¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÄ«¥É¥é £¹·î£²Æü²ÐÍËÆü¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¥Í¥¿¥Ð¥ì Âè£²£³½µ Âè£±£±£²ÏÃ ´¶ÁÛ¹Í»¡ NHK ¥¹¥Èー¥êー ÉúÀþ²ó¼ý ·ëËöºÇ½ª²óÍ½ÁÛ ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÇÛ¿®¡£9·î2ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Âè112ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤òÀè¼è¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¥é¥ó¥³¤È¥ä¥®¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è½øÈ×¤Ç¥È¥±¥ë»á¤Ï¡Ö¥é¥ó¥³¤Î»×¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¥ä¥®¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¥é¥ó¥³¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥ä¥®¤Ø¤ÎÎø¿´¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ó¥³¡£¤Ç¤â¥´ー¤Ë°ìÀ¸Ê¬¤ÎÎø¤ò¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¼êÁ°¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ä¥®¤ØÎø¿´¤òÊú¤¯¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥´ー¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡¢¤½¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÊ£»¨¤Ê³ëÆ£¤òÃúÇ«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ä¥®¤È¥é¥ó¥³¤¬¤È¤â¤ËÀïÁè¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥ä¥®¤âÍö»Ò¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÄË¤ß¤òÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ëÍ£°ì¤ÎÂ¸ºß¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢Æó¿Í¤Îå«¤¬ÉáÄÌ¤ÎÎø°¦¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¿¼¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¡É¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î²áµî¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤·Á¤Î°¦¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¸½ÂåÅª¤Ê´Ø·¸À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅ¸³«¤òÂçÃÀÍ½ÁÛ¡£¥È¥±¥ë»á¤Ï¡ÖÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÉáÄÌ¤ÎÎø°¦´Ø·¸¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢»ö¼Âº§¤ä¡È·Á¼°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¡É¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤ÎÍ½ÁÛ¤ä¹Í»¡¤ò´Þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Â¾¤ÎÄ«¥É¥é¤ª¤è¤Ó¥É¥é¥Þ¹Í»¡Æ°²è¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤ë»ëÄ°¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£