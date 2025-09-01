日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』公式Instagramで、King ＆ Princeの永瀬廉と志尊淳のツーショットが公開された。

■永瀬と志尊は『24時間テレビ』の「ダーツの旅」に出演

ふたりは8月30～31日に放送された『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』に出演した。

オフショットは、「日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー。お友達コンビの志尊淳、永瀬廉が山梨県笛吹町へ」と添えられており、永瀬は白色、志尊は黄色の“チャリTシャツ”をまとってニッコリ。ブドウ畑でしゃがんでピースしている。

「仲良しショットかわいい」「れんれん短パン似合ってる」「爽やか笑顔に癒されます」などといったファンの声が続々と到着。

また志尊淳は、番組に出演したTravis Japanの七五三掛龍也の個人Instagramにも登場。七五三掛は「あなたのふるさとを教えて」に出演した。

七五三掛はピンクのチャリTシャツ、志尊は紫色の黒縁メガネにチャリTシャツをまとい、肩を組んで顔を寄せ合い、にっこりピースしている。

七五三掛は「今日は朝から『24時間テレビ』に出演させていただきました！！素敵な朝を迎えることができました！ありがとうございました！じゅんくんとも会えて嬉しかった！」「#またご飯行こー！」というメッセージも添えている。

