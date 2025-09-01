関西の朝の情報番組「す・またん！」終了発表、15年の歴史に幕
9月1日に放送された情報番組「す・またん！」（読売テレビ）で、9月30日をもって番組を終了すると発表した。
この日の冒頭、虎谷温子アナから「今朝は、番組から大切なお知らせがあります。2010年3月29日に放送を開始しまして、今年の春に15周年を迎えた『す・またん！』ですが、今月9月30日火曜日の放送をもって番組を終了することとなりました」と報告。
続けて立田恭三アナが「15年以上にわたり番組を応援していただき、本当にありがとうございました」と感謝の言葉を述べた。
また、佐藤佳奈アナは「私ですね、就職活動中から『す・またん！』に出たいっていうふうに言い続けまして。初めてのレギュラー番組も『す・またん！』だったので、本当に私のアナウンサー人生は『す・またん！』に育ててもらったと言っても過言ではない。（アイドル天気など）自由にのびのびとさせていただきました」とコメント。
虎谷アナは「私は番組の第1回放送から出演しておりまして、今年4月に2000回の出演を皆さんにお祝いを…まさか最終回に出ることになるとは思っていなかったんですけれども、本当に今までありがとうございました」と頭を下げた。
