¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥³¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÅÏÊÕ¹§Í´»á¤¬¸ì¤ë¡Ö¡É´õ¾¯¤«¤Ä¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ÏÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ë¡É¡×A&W¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¿¶¤êÊÖ¤ê
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTubeÆ°²è¡Ö¡Ú¾×·â¤Î²Á³Ê¡Ä!!¡ÛÂè41²óA&W(¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥ïー¥ë¥É)¥ì¥Ò゙¥åー¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥³¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÅÏÊÕ¹§Í´»á¤¬¡¢2025Ç¯7·î³«ºÅ¤Î¡ÖÂè41²ó¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥ïー¥ë¥É¡×ÆüËÜ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¤ÈÃíÌÜ¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤µ¤ì¤¿ÊýÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤â´Þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ»á¤ÏºÇÃíÌÜ¥í¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ 50Dollars 1915S¡×¥Ñ¥Ê¥Þ¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¯¥í¥¦¤Î¶â²ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö800Ëü±ß¥¹¥¿ー¥È¤«¤é1300Ëü±ß¤ÇÍî»¥¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢´õ¾¯¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥³¥¤¥ó¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¤ò¡ÉÅöÁ³¡É¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ê¥Ç¥£¥¢²¦¹ñ stater¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¹â¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÁê¾ì´Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¶´õ¾¯ÉÊ¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Ä°ìÀ¤ 5Ducats¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´õ¾¯À¤«¤é¤·¤¿¤é°Â¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¥ê¥Æー¥ë¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿¤ÓÇº¤ó¤À¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢¾õÂÖÉ¾²Á¤â´Þ¤á¤¿¥Þー¥±¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¤òÅ¸³«¡£¡ÖMS61 ¥¢¥ó½÷²¦ 5Guineas¡×¤Ï2100Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢´õ¾¯¤«¤Ä¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦ÎÉ¤¤Îã¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢½÷²¦Pattern Sovereign 1838¡×¤âÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿·ë²Ì¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¿¤Ó¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î¶â²Á³Ê¤äÅê»ñÌÜÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡Ö5¥ª¥ó¥¹¤Î¥×¥ëー¥Õ¶â²ß¤Ï1g¤¢¤¿¤êÌó2Ëü±ß¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¡£¤¿¤À¤ÎÃÏ¶â¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÄ¹´ü»ñ»º²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡Ö¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤´õ¾¯ÉÊ¤Ê¤é¤Ð¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ーÌÜÀþ¤ÎÇ¼ÆÀ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ï¹±Îã¥³ー¥Êー¡ÖÎç»Ò¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£Îç»Ò»á¤Ï¡Ö¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥ïー¥ë¥É¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Íµ¤¶â²ß¤äMint Set¤ÎÍî»¥¾õ¶·¡¢¤Þ¤¿¹á¹Á¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¤ÎÏÃÂê¤ä¡¢¥³¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¸ò¤¨¤Æ³Ú¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡Ö¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼¡²ó¤Ï10·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤Ç¥³¥¤¥ó¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡ÉÇ®µ¤¡É¤òÅÁ¤¨¤ë°ìËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
