なにわ男子のツアー裏側に密着！“関係者以外立ち入り禁止エリア”でメンバーのルーティーンが明らかに

本日8月30日（土）の『なにわ男子の逆転男子』では、現在開催中のなにわ男子のライブツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」の密着企画が放送される。

【映像】食べてる所がただただ見たい！ファン希望企画「満腹男子」

この夏、全43公演のライブツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」で日本全国を駆け巡っているなにわ男子。

今回、番組カメラが、7月29日の神奈川・横浜アリーナ公演最終日の公演へ。お笑いコンビ・コットンが舞台裏に潜入し、“関係者以外立ち入り禁止エリア”でなにわ男子メンバーのライブ前ルーティーンなどの知られざるスクープネタを探す。

ライブ舞台裏で“20個のスクープ”を見つけるべく、本番2時間半前のリハーサルから潜入開始。ライブ本番に向け、メンバーたちがどんな入念な準備を行っているのかをチェックする。

メイク室の大西流星からは、「ライブならではのメイクへのこだわり」が。なにわ男子の“美容番長”、大西ならではのこだわりに、コットンの2人も「かわいい」「プロだ…」と感心しきり。

そしてケータリングルームに来た長尾謙杜は、なにわ男子のツアー会場の冷蔵庫には必ず用意されている“あるもの”を紹介。「ライブ前はじっとしていられない」という道枝駿佑からは、喉のケアのために必ず飲んでいるというドリンクも紹介される。

◆ライブ前はバスローブ!?

さらに、準備に余念のない西畑大吾が着ていたのは、バスローブ。はたして西畑がバスローブを着ている理由とは？

そして開演直前、ギリギリのタイミングまで高橋恭平と大橋和也がそれぞれやっていたこととは？

気合を入れる円陣での掛け声になぜかコットンも参加し、ついに始まった横浜アリーナ最終日のライブ。大盛り上がりの公演のMCでは、藤原丈一郎から客席のコットンへ、まさかの無茶ぶりも。

大熱狂のライブ映像も盛りだくさんのツアー密着企画。コットンが見つけた“スクープネタ”とともに注目だ。